Посольство просить Міносвіти не допускати схвалення таких підручників для закладів освіти Іспанії.

В Іспанії у шкільному підручнику для 6-го класу окупований Крим вказаний як частина території Росії.

Про це повідомляє посольство України в Іспанії на сторінці в Facebook.

"Посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії Контіненте з приводу грубої помилки, допущеної у підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва "Edelvives" стосовно приналежності Кримського півострова РФ. Було порушене питання щодо відкликання усього накладу цього підручника з навчальних закладів Іспанії", - йдеться в повідомленні.

Також посольство звернулося до Міносвіти з проханням надалі не допускати схвалення таких підручників для закладів освіти Іспанії.

Інші скандали з фейковою картою України

Як повідомляв УНІАН, раніше в італійському підручнику з географії авторства Альберто Фре для учнів середньої школи знайшли карту з Україною у складі Росії. Помилки допускають і журналісти, як це було з авторитетним британським журналом The Economist і американським виданням The New York Times. Періодично в скандал потрапляє і компанія Apple, в чиїх додатках Крим долучають до Росії.

Подібні випадки відбуваються регулярно й в скандал потрапляють не лише за кордоном, а й в Україні. Зокрема, навесні у двох підручниках з історії України опублікували карту, на якій відсутній окупований Крим. А нещодавно українське представництво компанії JBL, опублікувавши в Instagram-акаунті карту України без Криму і Донбасу. Пізніше компанія JBL Ukraine повідомила, що звільнила працівників, які винні в цьому інциденті. А на початку листопада популярний в Україні транспортний сервіс BlaBlaCar опублікував свою рекламу з картою України без окупованого Криму.

Також цього року карту України без Криму показали і організатори Олімпійських ігор у Токіо. Пізніше Міжнародний олімпійський комітет вибачився за інцидент і повернув півострів Україні.

Читайте такожОсвіта без діджиталізації. Що не так зі шкільними підручниками

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій