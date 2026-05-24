Як можна перевірити наявність заборони на виїзд за кордон: у ДПСУ назвали алгоритм дій

В ДПСУ запустили сервіс "Особистий кабінет".

В Україні оголосили загальну мобілізацію та продовжується воєнний стан. Призову на службу підлягають військовозобовʼязані чоловіки, які отримують повістки. Також в цей період діють обмеження на виїзд за кордон для військовозобовʼязаних. Водночас у Державній прикордонній службі України пояснили, як перевірити наявність заборони на виїзд за кордон.

Там зазначили, що запустили сервіс "Особистий кабінет", тому тепер громадяни можуть самостійно та оперативно дізнатися, чи є в них тимчасові обмеження на виїзд за кордон.

Відомство додало, що сервіс дозволяє отримувати інформацію у реальному часі лише про наявність заборон, накладених на підставі рішень суду та постанов ДПСУ.

Такий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, які накладені судом чи виконавчою службою.

"Обмеження через воєнний стан (для чоловіків 18-60 років, осіб, які підпадають під дію норми пункту 214 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабміну від 21.07.1995 № 57), перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються", - додали у ДПСУ.

Переважно обмеження на виїзд стосуються батьків, які не сплачують аліменти. За ст. 6 закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", виїзд може бути тимчасово обмежено, якщо особа:

ухиляється від виконання рішення суду;

має заборгованість зі сплати аліментів, підтверджену постановою виконавчої служби.

Аби скористатися сервісом "Особистий кабінет", варто зробити такі кроки:

Реєстрація - через електронний підпис id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID або КЕП.

Авторизація - вхід до особистого кабінету на порталі ДПСУ.

Перевірка в реальному часі - система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ.

Результат - миттєво з’являється статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

"Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп’ютера", - додали у повідомленні.

Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова попередила про ризик виїзду чоловіків за кордон після війни. За її словами, після скасування воєнного стану деяка частина сімей може воззʼєднатися не в Україні, а в інших державах.

Лібанова зазначила, що ризик буде зростати, якщо в Україні люди не будуть мати стабільної роботи та житла, а за кордоном у сімей вже буде відповідна соціальна база для життя.

Водночас прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд скасує обмеження на виїзд за кордон для усіх жінок без винятків. Раніше обмеження поширювалися, зокрема, на жінок, які обіймають високі державні посади, включаючи членів Кабміну, керівників центральних органів влади та їх заступників.

"Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах", - наголосила Свириденко.

