У 2021 році поїздки міжнародних туристів залишаться на 70-75% нижчими від рівня 2019 року.

У 2021 році доходи від міжнародного туризму можуть досягти $700-800 млрд, що є незначним покращенням у порівнянні з 2020 роком, але це все ще менше половини від $1,7 трильйона, зафіксованих у 2019 році.

Про це йдеться в доповіді Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO).

Згідно з останніми даними UNWTO, очікується, що в 2021 році поїздки міжнародних туристів залишаться на 70-75% нижчими від рівня 2019 року.

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Після слабкої першої половини 2021 року міжнародний туризм відновився під час літнього сезону. Зокрема, кількість в'їздів міжнародних туристів, які їхали з ночівлею, у липні-вересні 2021 року зросла на 58% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Проте цей показник залишився на 64% нижчим від рівня 2019 року.

Європа зафіксувала найкращі відносні показники у третьому кварталі: кількість міжнародних подорожей була лише на 53% менше від аналогічного періоду 2019 року.

Разом із тим, за перші 10 місяців 2021 року кількість міжнародних туристів у всьому світі становила -20% проти 2020 року, що є явним покращенням у порівнянні з першими шістьома місяцями року (-54%).

"Дані за третій квартал 2021 року є обнадійливими. Однак кількість в'їздів усе ще на 76% нижча за допандемічний рівень, а результати в різних регіонах світу залишаються нерівномірними", - сказав генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвілі.

Утім, попри покращення в третьому кварталі цього року, темпи відновлення залишаються повільними та нерівномірними в різних регіонах світу. Це пов’язано з різним ступенем обмежень пересування, рівнем вакцинації та впевненістю мандрівників.

У той час як Європа (-53%) та Америка (-60%) відзначали відносне покращення у липні-вересні 2021 року, кількість в'їздів до Азії та Тихоокеанського регіону скоротилася на 95% у порівнянні з 2019 роком. Африка та Близький Схід зафіксували падіння відповідно на 74% та 81% у третьому кварталі проти аналогічного періоду 2019 року.

Серед популярних напрямків найкращі результати у липні-вересні 2021 року показали Хорватія (-19%), Мексика (-20%) та Туреччина (-35%).

В UNWTO також зазначили, що попри нещодавні покращення, нерівномірний рівень вакцинації в усьому світі та нові штами Covid-19 можуть вплинути на й без того повільне та нестабільне відновлення туристичного ринку. Зокрема, побоювання у зв'язку з новим штамом "Омікрон" викликали чергові обмеження на поїздки в низці країн.

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Новий штам коронавірусу: Омікрон

Як повідомляв УНІАН, вперше новий штам B.1.1.529 виявлено в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликають занепокоєння", - зазначили в ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразнішим, ніж штам "Дельта".

У зв'язку з новим штамом деякі країни почали закривати кордони для мандрівників із інших країн, переважно - африканських.

Наприклад, Ізраїль, який вперше з початку пандемії відкрився для іноземного туризму на початку листопада, закрив свої кордони для негромадян на два тижні з 28 листопада. У суботу, 27 листопада, Міністерство охорони здоров'я підтвердило перший випадок нового штаму в Ізраїлі та повідомило про сім можливих інфікованих, зокрема трьох осіб, які останнім часом не виїжджали за кордон. Підтверджений заражений нещодавно повернувся з поїздки в Малаві. Троє з можливих заражених були вакциновані.

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Автор: Олександр Топчій