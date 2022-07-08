Закрите для цивільної авіації небо кардинально змінило логістику подорожей, тож замість перельотів за кордон тепер стали популярними автобусні тури.

Туристична галузь в Україні від початку повномасштабної війни Росії проти України втратила мільярди гривень, адже подорожі наразі стали неможливі в звичному форматі: авіаперельоти зупинені, море заміноване, а дорога на закордонні курорти займає в середньому добу.

Як нині виживає український туристичний бізнес, йдеться в сюжеті ТСН.

Власник однієї зі столичних туристичних фірм Ігор Захаренко, який нині займається волонтерством і допомагає французьким журналістам документувати війну в Україні, розповідає, що одного разу, коли він сидів в окопі під обстрілами, бійці раптом почали в нього розпитувати, куди можна відправити родину на відпочинок.

"Життя не можна поставити на паузу. Ну якщо самі бійці з передової мене просять особисто щось організувати, то ми, звісно, організуємо", – згадує Захаренко. Так і повелось, що від початку червня частина офісу його турфірми лишилась волонтерською, інша повернулась до роботи з клієнтами.

Водночас, закрите для цивільної авіації небо кардинально змінило логістику подорожей, тож замість перельотів за кордон тепер стали популярними автобусні тури.

"Найчастіше зараз запитують море. Поспати без сирен, без вибухів. Зараз умовно весь туристичний ринок, який пропонує виїзди на море, він розділився на дві частини. Сіли, загрузились і поїхали буквально без зупинок або з технічними зупинками по 25-28 годин. Ми ночуємо в готелях, ми робимо екскурсійну програму, наприклад, в національних парках чи на гарячих джерелах", – розповів менеджер туристичного оператора Тарас Чернов.

При цьому поїздки що автобусом, що літаком здорожчали в середньому на 15-20% порівняно з минулим роком, розповідає турагент Альона Бальме. Тож, ті хто бронював завчасно, зараз мусять доплачувати.

"Зараз відбувається такий процес переоформлення турів. Повернення, як такого, немає, є тільки використання тих коштів, які уже були попередньо заплачені туропетарам, на інші направлення", – пояснила вона.

Водночас запити на "тур без росіян", які були в тренді й попередні роки, зараз затребувані ще більше.

"Туреччина, якщо брати, то вони взяли таку політику, що нам і ваші, і наші – всі добрі. І якщо виникає якийсь малесенький конфлікт, то вони не розбираються. Вони, наприклад, депортують і наших, і росіян", – каже Альона.

Тому для спокою душі й нервів зараз найліпше їхати до Європи, де на відміну від Туреччини, Єгипту, ОАЕ, Шрі-Ланки чи Таїланду, росіяни вважаються небажаними гостями.

"Росіян дуже мало було. По-перше, сама логістика для них суттєво ускладнилась і, відповідно, здорожчала. Багато країн припинили видачу віз росіянам. А, нприклад, сервіс Airbnb не дозволяє громадянам Росії бронювати, а це означає, що люди, які мають свої апартаменти в світі, не хочуть, щоб там жили росіяни. Бо вони не розуміють, чи це вбивці з Бучі, чи це кати Маріуполя", – пояснює очільниця Державного агенстства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

При цьому кардинальні зміни відбулись в туристичному бізнесі всередині країни: українці по-новому поглянули не лише на наші гори, річки, озера, а й на історію.

"Це одно-дводенні тури. Подорожуючи Укрїною – Полтавщиною, центральною частиною України, західною частиною Укрїни – кожен історичний аспект нашої держави стає більш зрозумілим: більшовицької України, Голодомору, радянщина, початох 90-тих років – це все нанизується на події сьогоднішні", – розповів Тарас Чернов.

При цьому ціни на пальне злетіли, а от на готелі та залізничні квитки лишились на рівні минулих років. Якщо заплануєте індивідуальну поїздку чи похід в гори, слідкуйте за сайтами Військов-цивільних адміністрацій чи місцевих ДСНС. Там вказано заборонені для відвідувань локації.

Відповідаючи на питання, чи доречна відпустка під час війни, в Держтуризму кажуть, що поїздка до Чернігова, який відкрив свої одноденні тури, чи Карпат, які стали прихистком для сотень тисяч українців, – це щонайменше підтримка: кухарів, що дбають про те, аби вам було смачно, готельєрів, які платять державі податки, і громад, які шукають гроші на відродження.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Держтуризму перелічили правила безпеки подорожей під час війни.