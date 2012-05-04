У 5 регіонах громадськість та влада об'єдналися проти корупції

Експерти підкреслюють важливість створення регіональних антикорупційних програм і залучення до цього процесу громадськості.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили президент Творчого об'єднання «ТОРО» (надає допомогу громадськості у відстоюванні своїх прав і інтересів) - Контактної групи в Україні Transparency International Олексій Хмара; начальник відділу антикорупційної політики Мін'юсту України Олена Смирнова; начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами і оборонної роботи Вінницької ОДА Юрій Мельник і голова громадської організації «Філософія серця» Юлія Грига.

Як зазначив А.Хмара, сьогодні на національному рівні прийнятий і діє закон “Про запобігання та протидії корупції”, затверджена антикорупційна стратегія України і Державна програма запобігання та протидії корупції. Однак реальна робота в цьому питанні повинна початися на регіональному рівні, і її результати певною мірою залежать від звичайних українців.

Він зазначив, що на даний час декілька областей України за власною ініціативою, із залученням представників громадськості, почали роботу над власними антикорупційними програмами.

Так, в п'яти регіонах - р. Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській і Івано-Франківської областях - громадськість та влада об'єдналися, щоб підготувати ефективні програми протидії корупції. Причому кожна з областей має власний підхід і бачення цього процесу.

Зокрема, Вінницька область, яка першою в Україні підготувала і прийняла регіональну антикорупційну програму, бачить боротьбу з корупцією через максимальне участь представників громадянського суспільства в процесі. У Вінниці планується залучити активних громадян до проведення громадянської антикорупційної експертизи діяльності органів публічної влади. У цьому їм буде допомагати “Лабораторія громадських експертиз” і Інтернет-ресурс “Антикорупційний портал Вінниччини”, де кожен зможе знайти інформацію, до кого можна звернутися і хто може допомогти в питанні протидії корупції.

А в Києві планують створити єдиний телефонний центр - “гарячу” лінію, куди можна буде заявити про проблеми, отримати допомогу і перевірити роботу посадових осіб. Крім того, кияни хочуть зробити пункти доступу до інформації про діяльність КМДА в публічних місцях - в школах, бібліотеках і тому подібне.

На Івано-Франківщині хочуть зосередитися на контролі над процедурами і використанням засобів в бюджетних установах, і влада готова залучити громадськість до контролю над ефективністю використання бюджетних коштів.

Представник Вінницькій області Ю.Мельник відзначив, що місцева антикорупційна програма була розроблена ще в 2010 році, але стала “живий” лише після внесення в неї ряду пунктів від громадських організацій, які провели її моніторинг щодо ефективності передбачених заходів.

У свою чергу Ю.Грига повідомила, що завдяки навчанню за проведення антикорупційної експертизи, яку провело ТО “ТОРО”, “Філософія серця” здійснила моніторинг виконання антикорупційного компонента Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницькій області на 2010-2014 роки. “Нам вдалося привернути увагу обласної ради до фактичного невиконання антикорупційного розділу правоохоронної програми, на реалізацію якої за два роки не було витрачено жодної копійки”, - зазначила вона. За її словами, створена після цього робоча група підготувала нову версію розділу “Протидія корупції”, яка була сприйнята владою.

За словами Ю.Григи, маючи напрацьований досвід, представники громадської організації поширюють його і в інших областях, зокрема у Дніпропетровській.

Е.Смирнова зазначила, що залучення громадськості до формування та реалізації державної антикорупційної політики є одним з міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії корупції. Ініціативи активістів, зазначила вона, заслуговують всебічної підтримки, оскільки це дозволяє залучати до формування та реалізації державної антикорупційної політики різні верстви населення.

Запрошений до участі в прес-конференції експерт Денис Ковриженко зазначив, що успішність реалізації регіонами власних антикорупційних програм дозволить поширити позитивний досвід протидії корупції на інші регіони, а також врахувати його в державній програмі. “Але для того, щоб цей досвід був успішним, регіональні антикорупційні програми повинні передбачати чіткі індикатори та реалістичні терміни їх виконання, орієнтуватися на реальні проблеми і готуватися в тісній співпраці влади і громадськості”, - сказав він.

Зі свого боку МФ “Відродження” надає процесу розробки антикорупційних програм в регіонах фінансову підтримку.