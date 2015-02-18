Наступний удар бойовики можуть завдати по Артемівську, Щастю і Маріуполю - волонтери

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сказав представник ініціативи “Воїни добра” і волонтерської групи “Мега-Поліграф” Олег Свирко.

“Зараз не потрібно бути провидцем, щоб розуміти, що наступним найбільш вірогідним ударом буде удар в бік Артемівська, потім це будуть бойові дії в районі Щастя”, - сказав він.

Після цього, припускає Свирко, наступним пріоритетом, якщо бойовикам вдасться відсунути лінію фронту від своїх логістичних шляхів, їм потрібен буде вихід на Маріуполь як на великий транспортний і логістичний центр.

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У свою чергу координатор проекту “Повернися живим” Віталій Дейнега зазначив, що скоро прийде весна, коли “наступати простіше “.

“Навесні нам необхідно дуже серйозно готуватися до оборони Маріуполя”, - сказав він.