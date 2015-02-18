Наступний удар бойовики можуть завдати по Артемівську, Щастю і Маріуполю - волонтери
Волонтери вважають, що наступний удар російсько-терористичні війська можуть завдати по Артемівську, Щастю і Маріуполю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сказав представник ініціативи “Воїни добра” і волонтерської групи “Мега-Поліграф” Олег Свирко.
“Зараз не потрібно бути провидцем, щоб розуміти, що наступним найбільш вірогідним ударом буде удар в бік Артемівська, потім це будуть бойові дії в районі Щастя”, - сказав він.
Після цього, припускає Свирко, наступним пріоритетом, якщо бойовикам вдасться відсунути лінію фронту від своїх логістичних шляхів, їм потрібен буде вихід на Маріуполь як на великий транспортний і логістичний центр.
Читайте такожЗахарченко погрожує «відбити» Маріуполь і «взяти» Харків - ЗМІ
У свою чергу координатор проекту “Повернися живим” Віталій Дейнега зазначив, що скоро прийде весна, коли “наступати простіше “.
“Навесні нам необхідно дуже серйозно готуватися до оборони Маріуполя”, - сказав він.