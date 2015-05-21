СБУ оприлюднила детальну хроніку діяльності російських військових на Донбасі (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

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У звіті зібрано матеріали з іменами і фото військовослужбовців 3-ї бригади, які брали участь у бойових діях на боці терористичних формувань у зоні антитерористичної операції на сході України.

Крім цього, оприлюднені дані про їх ротацію та нагороди за війну в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Александрова і Єрофєєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відмовилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, що ніяких російських військових на Донбасі немає", однак Міноборони РФ вимагає їх звільнення.



