СБУ оприлюднила детальну хроніку діяльності російських військових на Донбасі (фото)

18:10, 21 травня 2015
Війна
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Служба безпеки України оприлюднила детальний звіт з доказами про участь 3-ї бригади Головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації у військовому конфлікті на сході України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

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У звіті зібрано матеріали з іменами і фото військовослужбовців 3-ї бригади, які брали участь у бойових діях на боці терористичних формувань у зоні антитерористичної операції на сході України.

Крім цього, оприлюднені дані про їх ротацію та нагороди за війну в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Александрова і Єрофєєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відмовилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, що ніяких російських військових на Донбасі немає", однак Міноборони РФ вимагає їх звільнення.


 

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