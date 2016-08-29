ГПУ: судова експертиза щодо Іловайських подій завершена

Про це заявив перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук під час зустрічі з родичами воїнів, загиблих під Иловайском, повідомляє прес-служба ГПУ.

У зустрічі також взяв участь перший заступник головного військового прокурора Володимир Жербицький.

За словами Сторожука, зараз «закінчена унікальна комісійна судова військова експертиза, яка тривала майже рік і до якої були залучені 31 провідний експерт та спеціаліст, у тому числі з Міністерства оборони, Антитерористичного центру при Службі безпеки України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби».

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«Наявність експертизи дозволяє готувати кримінальне провадження для направлення справи в суд», - сказав перший заступник генпрокурора.

Раніше родичі загиблих біля Іловайська бійців зажадали звільнити головного військового прокурора Анатолія Матіоса і передати справу з розслідування Иловайской трагедії в суд. Вони збирають підписи за відставку Матіоса.

Нагадаємо, в кінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, яким по домовленості повинні були виходити українські бійці.

Українські військові понесли значні втрати. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, 249 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 пропали без вісті.

Парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінює загальні втрати українських військ у тисячу чоловік.

За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків і військ РФ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко 26 серпня заявив, що причина Іловайської трагедії - вторгнення російських військ і неузгодженість, хаотичність і недостатня компетентність при плануванні операції виходу з оточення.