За добу втрат серед військових на Донбасі немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був пораненим", - наголосив Лисенко.

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Нагадаємо, за даними штабу АТО, за 4 жовтня було зафіксовано 68 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, 36 порушень "режиму тиші" зафіксовано в Луганській області, що є рекордним показником за останні місяці. Більшість з них прийшлася на села Новоолександрівка та Новозванівка Попаснянського району.

Крім того, на Донеччині на Маріупольському напрямку зафіксовано 19 обстрілів, на Донецькому напрямку - 13.