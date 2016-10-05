"На злодієві шапка горить": в СБУ прокоментували заяви Росії щодо "провокацій проти росіян в СЦКК"

Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, повідомляє 112.ua.

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"Читати такі заяви без посмішки не можна. Напрошується єдиний висновок, що автори цих заяв перебували під впливом алкогольної або іншої інтоксикації. Можна навести таку приказку "На злодієві шапка горить". Якщо говорити серйозно, то такі заяви ніяким іншим чином, як провокацією назвати не можна. Такі заяви є абсолютно неправдивими. Наша служба працювала і працюватиме виключно в рамках чинного законодавства України", - заявив він.

Ткачук сподівається, що поведінка офіцерів, коли вони будуть перетинати український кордон після завершення своєї місії, не буде пов'язана з якимись провокаціями з їх боку.

"Можливо, росіяни самі розуміють, що хтось з їхніх співробітників, рильце у нього в пушку, де він щось везе, незважаючи на те, що попереджали їх, що не можна нічого в Україні ввозити і вивозити, що це буде суперечити певним домовленостям, які були досягнуті на політичних рівнях. Я сподіваюся, що поведінка офіцерів СЦКК, коли вони будуть перетинати український кордон після завершення своєї місії, не буде пов'язана з якимись провокаціями з їх боку, що вони будуть вести себе у відповідності з правилами, з нормами чинного законодавства та вони самі не будуть вживати ніяких провокацій", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, міністерство оборони РФ заявляє про отримання інформації про нібито підготовлювані "провокації українських спецслужб проти російських офіцерів" Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.