Контактна група визначила дати розведення сил у Петрівському та Станиці Луганській

Про це прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Ключове питання порядку денного Тристоронньої контактної групи – порушення режиму припинення вогню. Представники ОРДЛО продовжують обстріли, зокрема і на ділянках, де має відбутися розведення сил і засобів – Станиці Луганській та Петрівському. Зокрема, 30 вересня та 3 жовтня 2016 року Петрівське було обстріляне з гранатометів; у період з 22 вересня по 4 жовтня 2016 року Станиця Луганська була обстріляна 18 разів. Слід зазначити, що обстріли відбуваються вночі, коли ситуацію не контролює СММ ОБСЄ", - заявила Оліфер.

При цьому вона нагадала, що Україна послідовно виконує взяті на себе зобов'язання з виконання і Рамкового рішення, і всього комплексу Мінських угод.

«Саме тому реалізація рамкового рішення буде продовжена: 7 жовтня відведення буде відбуватися у Петрівському, а 9 жовтня – у Станиці Луганській. Особливо наголошую: відведення відбудеться тільки за умови відсутності обстрілів, одночасного відведення з протилежного боку і під контролем СММ ОБСЄ", - зазначила прес-секретар Кучми.

Як повідомляв УНІАН, бойовики зі свого боку заявили про готовність до розведення сил поблизу Петрівського.

Нагадаємо, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

В угоді також йдеться, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидві сторони з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км углиб. При цьому розведення сил і засобів на кожній з двох ділянок здійснюється з моніторингом місії ОБСЄ.