МЗС України засуджує напад бойовиків на патруль місії ОБСЄ

Міністерство закордонних справ України засуджує збройний напад бойовиків "ДНР" на патруль спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Донецькій області.

Про це заявила речник МЗС Мар'яна Беца на сторінці в Twitter.

"Рішуче засуджуємо будь-які атаки на СММ з боку проросійських бойовиків. Ще одне порушення Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

