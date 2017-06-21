МЗС України засуджує напад бойовиків на патруль місії ОБСЄ

01:42, 21 червня 2017
Війна
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Напад на СММ ОБСЄ є черговим порушенням Мінських угод проросійськими бойовиками.

фото УНІАН

Міністерство закордонних справ України засуджує збройний напад бойовиків "ДНР" на патруль спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Донецькій області.

Про це заявила речник МЗС Мар'яна Беца на сторінці в Twitter.

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"Рішуче засуджуємо будь-які атаки на СММ з боку проросійських бойовиків. Ще одне порушення Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі озброєні бойовики "ДНР" напали на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Теги: #напад на СММ ОБСЄ#бойовики напали на патруль ОБСЄ