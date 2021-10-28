З початку доби зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню окупантами.

Сьогодні на Донбасі внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - мовиться у дописі.

Так, поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У напрямку Кримського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли позиції українських військовослужбовців поблизу Красногорівки. Також біля Новозванівки ворог застосував міномети калібру 120 мм.

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У бік Троїцького окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров'я обох - середньої важкості", - повідомили у ООС і додали, що наші захисники "відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння".

Як повідомляв УНІАН,у середу, 27 жовтня, бойовики обстріляли житлові райони населеного пункту Трьохізбенка, що на Луганщині.

Автор: Таня Поляковська