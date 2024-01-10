Родичі російських військових зможуть отримати інформацію про те, чи перебуває конкретний військовослужбовець РФ в Україні в статусі військовополоненого або ж загиблого

В Україні 10 січня відбувся запуск державного проекту для пошуку російських військовослужбовців "Хочу найти". На відміну від проекту "Хочу жити", створеного для росіян, які бажають добровільно здатися в полон, "Хочу знайти" орієнтований на родичів російських військових, які зникли безвісти, загинули, або потрапили в полон в Україні, пише "РБК".

Як зазначив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, в ході повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що РФ не комунікує з членами родин військовослужбовців окупантів, не інформує про їхню долю, що стосується зниклих, полонених і загиблих.

"Була ситуація, коли масово звертаються в "Хочу жить" родичі. Україна передавала тіла РФ, але родичі жодної інформації не отримали", - зазначив Юсов.

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"Якщо Росія не виконує функції щодо своїх громадян, Україна готова надавати інформацію стосовно військових РФ. Ми ініціюємо проект "Хочу найти", куди можуть звертатись росіяни за інформацією, яку від них приховує держава-агресор", - додав Юсов.

Зазначається, що в "Хочу найти" можна звернутися через чат-бот в Telegram. Також, окрім бота, росіяни зможуть зайти на сайт проєкту за допомогою vpn. З моменту запуску очікують кілька тисяч звернень від росіян.

Україна очікує, що у такий спосіб можна буде проводити більше обмінів військовополоненими.

Проект "Хочу жить" - як росіянам здатися в полон

У вересні минулого року в Україні створили гарячу лінію для російських військових, готових скласти зброю. Державний проект "Хочу жить" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним силам

Станом на кінець грудня повідомлялося. що Інформаційними ресурсами проекту "Хочу жить", який дає можливість для окупантів здатися в полон, скористалися понад 1 мільйон 200 тисяч осіб, більшість із яких на території Російської Федерації.

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