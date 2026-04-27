Хтось з вищого керівництва втратить погони: Тимочко пояснив, що СБУ уразила у Криму

Такі ВДК планували застосувати для висадки десанту в Одесі, а зараз використовують для підвезення боєкомплекту для російського контингенту.

СБУ провела успішну спецоперацію на військово-морській базі Чорноморського флоту РФ у Севастополі та на військовому аеродромі "Бельбек" - уражено, зокрема 3 військові кораблі, винищувач тощо, через що хтось у військовому керівництві РФ залишиться без погонів. Таку думку в етері телемарафону висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко.

Йдеться, зокрема, за два великі десантні кораблі "Ямал" та "Фільченков", які використовують для підвезення боєкомплекту, проведення військових операцій, сказав експерт. Тимочко наголосив:

"Між іншим, такі десантні кораблі і планували застосувати для висадки ворожого десанту, наприклад в Одесі. Зараз їх більше використовують для підвезення саме боєкомплекту, для російського контингенту, який знаходиться у Криму. І, скажімо так, для того, щоб потім суходолом підвозити до окупованої материкової частини півдня України. Це доволі хороша річ - ураження цих кораблів".

Він додав, що "Іван Хурс" - корабель-розвідник, який, зокрема, будували для Тихоокеанського флоту ВМФ РФ для пеленгування і розвідування американських систем протиповітряної оборони, але у 2017-му році він був переведений до Криму. За словами Тимочка, цей корабель раніше вже двічі було уражено, але він залишався на плаву.

"Сподіваюсь, що зараз він уже точно виведений з ладу, оскільки це корабель, який не просто відстежує повітряний простір - він також задає цілі, координує роботу авіації… Він також є носієм певної номенклатури ракет. Це доволі новий корабель…", - підкреслив він.

За його словами, такий корабель для противника дуже цінний, про що свідчить той факт, що противник намагається його швидко відновлювати та знову вводити в експлуатацію.

На ураженому навчальному центрі ЧФ РФ "Лукомка" відбувається підготовка фахівців з радіоелектронної боротьби, а літак МіГ-31, якщо він певної модифікації, то може запускати ракети "Кинджал", додав експерт. Такі багатоцільові винищувачі, за словами фахівця, беруть участь у боях, проводять моніторинг надводної обстановки у Криму тощо.

Також сталося влучання у радіолокаційну станцію МР-10М1 "Мис-М1" - "цікавий локатор", який у комплексі з кораблями та авіацією. Як зазначив Тимочко, йдеться за "цікаву ситуацію" - завдано удар саме по тих системах, які мали б забезпечувати захист від повітряних ударів. Особливо це важливо на фоні загальної безперервної тенденції по "винесенню" відповідних ворожих станцій, авіації на аеродромах у Криму тощо. Тимочко заявив:

"Отже ми можемо говорити, що всі цілі, які уражені, а комплексна система, що виведена з ладу. І це доволі серйозно вплине на спроможність противника впливати на ситуацію не тільки на півострові, а взагалі - всій акваторії Чорного моря, особливо, якщо взяти до уваги, що противнику вкрай важко утримувати у Криму свої кораблі… По собівартості (уражених цілей - УНІАН) - це мільйони доларів… Хтось з вищого керівництва Чорноморського флоту, або взагалі - керівництва округу, швидше за, позбавиться погонів".

Ураження кораблів у Криму

Як повідомляв УНІАН, вчора вночі бійці "Альфи" СБУ провели успішну спецоперацію у тимчасово окупованому Криму - на військово-морській базі Чорноморського флоту РФ у Севастополі та на військовому аеродромі "Бельбек". Внаслідок ударів безпілотників уражено великі десантні кораблі "Ямал" та "Фільченков", корабель-розвідник "Іван Хурс", літак МіГ-31, навчальний центр ЧФ РФ "Лукомка", штаб радіотехнічної розвідки сил ППО, РЛС МР-10М1 "Мис-М1" та техніко-експлуатаційна частина аеродрому "Бельбек".

