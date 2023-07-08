Російські бійці прагнуть звільнити всю територію РФ.

Командир легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков, відомий як "Цезар", анонсував ще один рейд російських добровольців, що воюють на боці України, на територію РФ. Про це йшлося в його інтерв’ю The Observer.

"Наступного місяця чи близько того буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після цього буде четверта і п'ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію", – сказав він.

Коментуючи нещодавнє вторгнення російських добровольців на територію Бєлгородскої області, зокрема, в напрямку міста Шебекіно, "Цезарь" назвав це "локальною рейдовою та розвідувальною операцією". Він визнав, що його підрозділ може функціонувати лише за допомогою українських військових. Водночас командир наголосив, що, опинившись на території Росії, вони приймали власні незалежні рішення.

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Наразі, за інформацією The Observer, чисельність легіону – близько 200 бійців. "Цезар" нагадав, що під час рейдів на території РФ його підрозділ вступив у бій з російськими військовими, взяв 10 солдатів в полон, але втратив при цьому двох своїх бійців. Коментуючи повідомлення російської сторони про шалені втрати легіону під час цієї операції, він заявив, що це "брехня".

"Вони одягнули тіла мертвих в українську форму і показали їх по телевізору. Наші виглядають інакше. Усе це була тупа брехня", – каже "Цезар".

Командир розповів, що під час операцій на території РФ мав нагоду поспілкуватися з місцевими мешканцями. За його словами, в Бєлгородській області висловлювали підтримку діям російських добровольців.

"Мені це сподобалося", – сказав "Цезар", відповідаючи на запитання про свої враження від нетривалого повернення на батьківщину.

Рейди російських добровольців на територію РФ - що треба знати

На початку червня російські добровольці, що воюють на боці України, розпочали другий етап операції в Бєлгородській області: вони зайшли в район прикордонного Шебекіно, регулярна армія втратила контроль над населеним пунктом. Крім цього, легіон "Свобода Росії" спільно з "Російським добровольчим корпусом" заходили в прикордонне село Нова Таволжанка. Численні відео, поширені бійцями, демонстрували їхні зіткнення з армією РФ в прикордонних районах.

В другій половині червня стало відомо, що ФСБ реформують після того, як прикордонна служба продемонструвала повну безпорадність під час проривів добровольців.

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