Кількість загиблих Бойченко поки назвати не може.

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко висловився про кількість жертв в результаті російських атак на місто, які не припиняються шосту добу.

Про це йдеться в його інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

За словами градоначальника, якщо в перші п'ять днів війни в Маріуполі поранені і вбиті "вимірювалася десятками і одиницями", на восьмий день – сотнями, "то зараз вже, на жаль, тисячами". При цьому мер Маріуполя уточнив, що точно може говорити про тисячі поранених жителів, а підрахувати загиблих поки неможливо.

"Убитих підрахувати, на жаль, дуже складно. Не хотілося б, знаєте, говорити про таку страшну війну і таких страшних цифрах, але вони дійсно жахають... Чому неможливо підрахувати? Шостий день не припиняються авіаудари, не припиняється артобстріл. Навіть немає можливості вийти і подивитися на тих людей, які тобі дороги. Наприклад, я посилав наших працівників ДСНС, щоб вони перевірили, як там моя бабуся, як там моя мама, як там мій брат з сім'єю, які сидять в підвалі 10-ту добу", - розповів Бойченко.

Раніше Бойченко заявив, що російські війська взяли населення міста в заручники.