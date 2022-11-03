Звільнення Лапіна бажали нібито Рамзан Кадиров і Євгеній Пригожин.

Обов'язки командувача центральним угрупуванням окупаційних військ РФ замість скандально відомого Олександра Лапіна тимчасово виконуватиме генерал-майор Олександр Ліньков.

Як пише російський пропагандистський ресурс "Ъ-Урал"з посиланням на прес-службу ЦВО, сам Лапін пішов у тритижневу відпустку.

29 жовтня російські ЗМІ поширили новину про нібито відставку Лапіна з посади командувача російським угрупуванням окупантів "Центр".

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Звільнення Лапіна бажали нібито Рамзан Кадиров і Євгеній Пригожин.

Посіпаки Пригожина звинувачували Лапіна у "здачі" Лиману Донецької області. А Кадиров публічно бажав військовому "змити кров" убитих "хлопців" на фронті, що підтримав і ватажок "вагнерівців".

Разом з тим ЗМІ знайшли дані, які підтверджують, що Лапін досі числиться в переліку командувачів.

Розкол в оточенні Путіна

Російські і західні аналітики відзначали розкол, що утворився між Пригожиним, який зміг сформувати свої приватні війська, і військовими чиновниками з Генштабу і Міноборони РФ.

На думку Інституту вивчення війни, Пригожин наразі намагається створити собі репутацію блискучого командувача, формуючи "електорат" серед ультраправих громадян Росії, на тлі невдач регулярних військ ЗС РФ. В майбутньому вплив Пригожина може загрожувати і самому Путіну.

Це узгоджується з даними українського Генштабу про ведення Росією безглуздих штурмів Бахмута, в яких основну роль відіграють "вагнерівці".

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