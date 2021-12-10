Зокрема, до 25 грудня там тимчасово пом'якшили вимоги до кандидатів на військову службу.

На окупованій частині Донбасу російські найманці активізували агітацію щодо служби в армії.

Як повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України, командування Збройних сил Російської Федерації активізувало заходи на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях з комплектування особовим складом з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

"Противником розгорнуто роботу агітаційних груп (агітаторів) від військових частин окупаційних військ, розповсюджуються спеціальні пропагандистські матеріали (брошури, рекламні оголошення, листівки тощо), здійснюється масова розсилка агітаційних СМС-повідомлень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до 25 грудня введено тимчасове зниження вимог до кандидатів на військову службу щодо стану здоров'я, судимості, наявності реєстраційних документів та документів, що посвідчують особу, виданих окупаційними адміністраціями.

Читайте такожПосадовець міськради на Харківщині виявився агентом спецслужб РФУ розвідці кажуть, що окупаційне командування посилює тиск на військовослужбовців, які не бажають продовжувати контракти та планують звільнення з військової служби, створює умови щодо їх утримання, зокрема, затягуванням розгляду рапортів, затримкою розрахункових виплат, неповерненням особистих документів, які зберігаються в штабах військових частин.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі відкинула пропозиції відновити режим припинення вогню та залучити представників Франції й Німеччини до роботи Спільного центру контролю та координації.

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Автор: Надя Пришляк