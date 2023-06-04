Речник Східного угруповання військ ЗСУ розповів про плани окупантів щодо Бахмута.

Ворог після масштабних втрат в боях за Бахмут у "заціпенінні" чекає подальших дій Збройних сил України.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в коментарі для 24 Каналу. Він пояснив, що ворог розраховував легко зайняти одразу 4 міста (Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ та Константинівку) після відходу армії України з Лисичанська та Сєвєродонецька.

Однак під час боїв із ЗСУ росіяни не очікували зіткнутися з ешелонованою обороною нашої армії, яка передбачає застосування певних новітніх засобів.

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"Додався ще суб'єктивний фактор амбіцій Євгєнія Пригожина, який сказав, що він монополіст і покаже, як по-справжньому треба воювати", - вказав він.

За словами Череватого, радянська ідеологія заважає ворогу на полі бою, а постійні кадрові зміни військового керівництва та гучні заяви, які потім окупанти не можуть реалізувати, лише поглиблюють кризу військових РФ та приводять до ще більшої ліквідації ворогів.

Він вказав, що підтверджені втрати з боку засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в боях за Бахмут переважають статистику смертей в Афганістані: "Понад 20 тисяч лише летальних втрат. В Афганістані було 15 тисяч втрат за 10 років", - зазначив Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ підкреслив, що нашій армії вдалося фактично розбити ПВК "Вагнер" завдяки вдалій спецоперації. Вона дозволила заманити сили Пригожина в пастку та завдати нищівного удару. Тепер окупантів "заціпило", вони чекають, що буде далі.

"Ворог у заціпенінні чекає на подальші дії ЗСУ" - наголосив він.

ЗМІ з'ясували шокуючу динаміку втрат РФ в Бахмуті

Нагадаємо, що видання Daily Mail опублікувало висновок аналітиків Міноборони Британії щодо динаміки втрат РФ в Бахмуті. З'ясували, що за кожні 48 см землі окупанти віддавали життя одного солдата.

Зазначалося, що це перший випадок з часів Першої світової війни, коли підрозділи піхоти відправляли до бою хвилями без підтримки загальновійськовими військами.

Зазначимо, що станом на ранок 4 червня особові втрати РФ в Україні склали приблизно 209 940 осіб.

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