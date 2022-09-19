Перший заступник голови Херсонської обласної ради зазначив, що колаборанти продовжують підготовку до "референдуму".

Ситуація на тимчасово окупованій частині Херсонської області напружена. У Херсоні проходять масові перевірки жителів.

Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі телеканалу Freedom.

"Вибухи прогриміли в будівлі Апеляційного суду, де була окупаційна адміністрація. Вчора була інформація про вибух в центральній частині міста поруч з кіноконцертним залом "Ювілейний", де розташовувався Гуманітарний штаб партії "Єдина Росія", але сама будівля не постраждала. А ось сусідня будівля спортивної школи "Спартак" отримала значні пошкодження, виникла пожежа. На місці працювали пожежники, приїхало багато окупантів. Сьогодні маса повідомлень про те, що по місту масові перевірки. Посилився тиск на підприємців, пішла хвиля фактичних пограбувань бізнесу", - розповів Соболевський.

При цьому він зазначив, що дуже багато повідомлень про зниклих людей.

"Стали з'являтися повідомлення про те, що зі зброєю в руках треба захищати Херсонщину від укрофашистів. Поки що немає підтверджених випадків, що людей мобілізували. З'явилася інформація з Генічеського району, що жителів області почали використовувати в якості безкоштовної робочої сили, в тому числі для зведення військових споруд", - повідомив чиновник.

Водночас він вказав, що серед окупантів йдуть розмови про повернення додому, небажання продовжувати контракт, аж до самострілу. У зв'язку з цим з'явилися загранотряди з кадирівців.

Також колаборанти продовжують готуватися до проведення так званого "референдуму", але дату вони не називають, тому що боятися, що будуть вжиті заходи.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку серпня з'явилася інформація, що гауляйтера Володимира Сальдо ввели в медикаментозну кому, доставили до Криму, а звідти – спецбортом до Москви. Його нібито госпіталізувавши у токсикологічній реанімації НДІ ім. Скліфосовського в Москві з діагнозом отруєння. Під підозрою перебували кухар і Покоївка.

За даними ЗМІ, лікування колаборанта проходило в секретному режимі. Однак 13 Вересня всю цю інформацію спростувало видання "можемо пояснити" з посиланням на свої джерела. Сальдо прибрали з посади з-за крадіжки. А так як кошти надходили в Херсон з Москви готівкою, пред'явити звинувачення гауляйтеру безпосередньо було неможливо.

19 вересня стало відомо, що Сальдо повернувся на Херсонщину для "керівництва" окупаційною адміністрацією.

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