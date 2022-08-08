Розвідка має підтверджену інформацію щодо мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.

Росіяни не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" в Телеграмі.

"У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс РФ генерал-майор Валерій Васильєв, котрий зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що "тут будет или русская земля, или выжженная пустыня", - пояснили у відомстві.

Також представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що відомство має підтверджену інформацію щодо мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.

Обстріл Запорізької АЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Вони потрапили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля енергоблоку, в якому знаходиться ядерний реактор. Загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус.

Також було пошкоджено три датчика радіаційного моніторингу навколо сховища, через що своєчасне виявлення погіршення радіаційної обстановки поки неможливо.

Крім цього, російські окупанти завезли на територію Запорізької АЕС зброю та вибухівку.

В офісі Зеленського зазначали, що МАГАТЕ і ООН повинні жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС і передати її під контроль спеціальної комісії.

В окупованому Енергодарі почалася паніка через обстріл Запорізької АЕС.