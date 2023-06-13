Навіть після деокупації півострова проблема швидко не вирішиться.

До тимчасово окупованого півострова Крим вода не надходитиме щонайменше рік. Це пов'язано зі знищенням росіянами Каховської ГЕС.

Про це заявив генеральний директор компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі "Радіо Свобода". За його словами, навіть після деокупації на перших порах забезпечити там водопостачання Україна не зможе.

"До Криму водопостачання не відбувається, тому що вже в Каховському сховищі набагато нижчий рівень води, ніж потрібен для того, щоб йти по Кримському каналу. Тому, скоріш за все, мінімум, рік вода до Криму не буде поступати. При умові нашої деокупації, ми теж не зможемо їх забезпечити на перших порах водою", - заявив Сирота.

Він додав, що потерпати від проблем з водою, окрім Криму, будуть чотири області України.

"Потерпати будуть від проблеми водопостачання Дніпропетровська область, Запорізька, Херсонська і Миколаївська. Приблизно ми розуміємо, що це чотири області, які будуть потерпати від водопостачання. Тому що ми знаємо, що нижче 12,70 метрів (це ми називали так званою "мертвою зоною") вже забори не працюють", – сказав гендиректор "Укргідроенерго".

Наразі розглядаються альтернативні рішення, щоб забезпечити українців хоча б питною водою. Сирота зазначив, що поки що серйозних проблем немає. Зокрема, Кривий Ріг має запаси на 1,5-2 місяці, а до решти міст, які страждають від підтоплення, воду довозять. Крім того, щоб забезпечити людей питною водою, у Херсонській області збільшуються свердловини. В першу чергу це робиться біля лікарень. Далі займатимуться забезпеченням технічною водою.

"Ми надіємося, що якась частина водозливної греблі залишилась і якщо це буде 7 метрів, то це вже - краще. Тому що потім кожен сантиметр і метр нам доведеться місяцями набирати. Скоріш за все ми зможемо дійти до якогось певного рівня це аж після зимово-весняного паводку, а це ще рік" - пояснив посадовець.

Критичною відміткою буде рівень води у три метри. У такому разі навіть паводок може не допомогти повністю його заповнити.

Підрив Каховської ГЕС - як це впливає на водопостачання

Як повідомляв УНІАН, 6 червня рано вранці російські війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції в Херсонській області.

Майже одразу у окремих містах окупованого півострова Крим воду почали надавати за графіком, при цьому в кранах з'являється брудна вода.

У Центрі національного спротиву заявили, що тепер росіяни не знають, як забезпечити Крим водою.

Через підрив Каховської ГЕС кожен житель Кривого Рогу має скоротити споживання води на 40%.

8 червня комітет Верховної Ради України з питань бюджету погодив виділення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 1,5 млрд гривень для реалізації протягом двох років експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів. Нові лінії будуть прокладені по напрямках: Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище, Марганець - Нікополь, Хортиця - Томаківка.

Вас також можуть зацікавити новини: