В результаті обстрілу серйозно постраждав п'ятиповерховий житловий будинок.

Бойовики на Донбасі били по селищу Трьохізбенка в Луганській області. В результаті обстрілу пошкоджено житловий п'ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє ТСН.

У будинку проживають п'ять сімей. Після обстрілу в будинку вибиті вікна, а уламками прошиті стіни квартир. За словами мешканців, війна не нагадувала про себе з 2014 року.

"Навколо все було добре, здавалося, що війни немає. Готувалися до зими, утеплили квартири ", - розповіла мешканка будинку Валентина Заїка.

Читайте такожОкупанти накрили артилерійським вогнем українські позиції біля Верхньоторецького, поранено двох військовихБойовики били по селищу майже півгодини. Найбільше постраждали нижні поверхи, а один зі снарядів вибухнув прямо під вікном квартири одного з мешканців, коли чоловік зайшов з балкона на кухню. Чоловік встиг прикрити дружину від уламків скла.

Фахівці обстежили будинок після обстрілу. Вони з'ясували, що секції панельного будинку змістилися і ще один удар артилерії можуть не витримати.

Як раніше повідомляв УНІАН, незаконні збройні формування "ЛДНР" обмежать роботу КПП на кордоні з РФ з 17 по 19 Вересня. Нові правила стосуються громадян, які мають український паспорт, а також не мають паспорта РФ.

Саме в цей період пройдуть вибори за обрання депутатів до Держдуми РФ. Відзначається, що жителів окупованих районів повезуть на голосування в Ростовську область.

Автор: Анастасія Горбачова