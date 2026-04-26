Росіяни атакують на кількох напрямках: в ISW розповіли про нові тактики і підходи

Все частіше ворог на мотоциклах намагається проскочити в український тил.

Росіяни атакують на кількох напрямках, намагаються відтіснити українські війська від кордону, щоб створити буферні зони. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, завдання Росії у Харківській області - відтіснити українські війська від кордону, щоб створити оборонну буферну зону з Бєлгородською областю та наблизитися до міста Харків у межах досяжності артилерійського вогню.

У звіті сказано, що росіяни дедалі частіше використовують мотоцикли в штурмових операціях, зокрема, вперше за довгий час здійснили моторизований штурм у напрямку Вовчанських хуторів, використовуючи сухі дороги, щоб спробувати швидко просунутися через "зону ураження". Зазначається, що російські війська дедалі частіше здійснюють штурми на мотоциклах в інших секторах театру бойових дій, зокрема на Костянтинівському та Слов'янському напрямках, в рамках весняно-літнього наступу 2026 року.

Також аналітики зазначають, що російські війська посилили спроби проникнення на Куп'янському напрямку, але 25 квітня не просунулися вперед. Вони відновили спроби проникнення до Куп'янська через Голубівку (на північ від Куп'янська) та через газові труби, і особливо активні поблизу Ківшарівки (на південний схід від Куп'янська).

Крім того, 25 квітня російські війська продовжили наступальні операції на Слов'янському напрямку, але Сили оборони не тільки оборонялися, але й контратакували.

Українські війська продовжили атаки по російських ближніх тилах у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. 25 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що в ніч з 24 на 25 квітня українські війська завдали удару по району зосередження російських військ поблизу Костянтинівки.

Російські війська також посилюють наступальні операції на Покровському напрямку, використовуючи несприятливі погодні умови для збільшення чисельності груп розвідки. Ворог переважно використовує пішу піхоту ближче до лінії фронту, а в тилу – мотоцикли та всюдиходи.

На Запорізькому напрямку російські війська намагалися інфільтруватися в напрямку Гуляйполя, але Сили оборони дали відсіч.

ISW зазначає. що на Херсонському напрямку російські війська продовжують проводити обмежені наземні атаки та свою кампанію з використанням безпілотників у вигляді "людського сафарі" проти цивільного населення на Херсонському напрямку.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що позиція на полі бою для України зараз є найсильнішою і найміцнішою за останній рік. Він зазначив, що завдяки активному застосуванню дронів ЗСУ вдалося нівелювати перевагу ворога в особовому складі.

Водночас керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявляв, що на більшості напрямків фронту російські окупанти проводять підготовчі заходи до спроби майбутнього глибокого прориву.

