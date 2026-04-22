Ситуація на фронті зараз краща, ніж за останні 10 місяців, - Зеленський

Ця зима була дуже важкою для України, але зараз ситуація на фронті краща, ніж за останні 10 місяців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Buitenhof на нідерландському телебаченні.

Він розповів, що регулярно відвідує передову, щоб особисто спілкуватися з військовими та дізнаватися про їхні потреби. Президент наголосив, що дуже важливо підтримувати бойовий дух солдатів.

"Я дуже вдячний нашим солдатам і хочу підтримати їх усім, чим можу. Звичайно, вони чекають від мене військової підтримки, перш за все. Звичайно, я сам час від часу їжджу на передову, щоб дізнатися, що відбувається, які у них потреби... Це важливо, це піднімає їм бойовий дух", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що солдати втомилися, але вони сильні. За його словами, зараз бойовий дух досить високий.

Позиція України на полі бою зараз найсильніша за останній рік

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що позиція на полі бою для України зараз є найсильнішою і найміцнішою за останній рік. Він зазначив, що завдяки активному застосуванню дронів ЗСУ вдалося нівелювати перевагу ворога в особовому складі.

За словами Сибіги, позбавлення росіян визначального фактора живої сили веде до зміцнення українських переговорних позицій.

