Британський авіаносець 'спалив' російський корабель-шпигун біля сил НАТО (фото)

Під час масштабних навчань НАТО у Норвезькому морі британська авіаносна група та союзники відстежували російський розвідувальний корабель "Юрій Іванов".

Ударна авіаносна група Великої Британії під час навчань "Dynamic Mongoose 2026" відстежувала російський розвідувальний корабель "Юрій Іванов" у Норвезькому морі. Про це повідомили на офіційному X-акаунті авіаносної групи.

На кадрах, датованих 21 травня, демонструють роботу британського есмінця Type 45 поблизу російського судна. У повідомленні наголошувалося на координації між ударною групою авіаносців та Постійною морською групою НАТО SNMG1.

За даними Морського командування НАТО, супровід російського корабля здійснювали португальський фрегат NRP Dom Francisco de Almeida та гелікоптер Merlin Mk2 з британського авіаносця HMS Prince of Wales.

Розвідувальне судно "Юрій Іванов" призначене для збору сигнальної розвідки та спостереження за активністю флотів країн НАТО. Його поява біля сил Альянсу відбулася невдовзі після завершення російських навчань із застосуванням ядерної зброї у Баренцевому морі, під час яких проводилися пуски балістичних та крилатих ракет.

Навчання "Dynamic Mongoose 2026" проходять у Норвезькому морі за участю авіації та кораблів із Канади, Франції, Німеччини, Португалії, Великої Британії, США та інших країн НАТО. Основною метою маневрів є відпрацювання протичовнової боротьби та взаємодії союзників у Північній Атлантиці.

Командувач підводних сил НАТО, контр-адмірал ВМС США Брет Граббе заявив, що ці навчання демонструють здатність Альянсу діяти спільно в одному з найважливіших стратегічних морських регіонів світу.

Наразі HMS Prince of Wales є флагманом британської ударної авіаносної групи та бере участь у навчаннях разом із силами НАТО.

