США хочуть отримати величезний флот найбільш важкоозброєних винищувачів у світі

Загальна кількість літаків F-15EX Eagle II, закуплених для Повітряних сил США, може становити близько 270 одиниць.

У проекті оборонного бюджету на 2027 фінансовий рік Повітряні сили США просять виділити кошти на закупівлю 24винищувачів Boeing F-15EX Eagle II, а загалом хочуть збільшити кількість запланованих до закупівлі F-15EX з 129 до 267. Про це повідомляє Breaking Defense.

Також Повітряні сили планують придбати у 2027 фінансовому році 38 винищувачів Lockheed Martin F-35A Lightning II п’ятого покоління.

Таким чином, Повітряні сили США можуть розраховувати на активне виробництво щонайменше двох типів винищувачів у найближчому майбутньому – F-35 і F-15EX.

Зіткнувшись із бюджетними обмеженнями, Повітряні сили США протягом багатьох років намагаються знайти баланс між фінансуванням обслуговування старих машин та інвестиціями в новітні системи. Єдиним виходом із цієї ситуації фахівці бачать значно більший обсяг фінансування.

Загальний бюджет Повітряних сил США на 2027 фінансовий рік може збільшитися приблизно на 25% і сягнути 267,7 млрд доларів. Витрати на закупівлі можуть зрости на 30%, а фінансування досліджень і розробок – на 27%.

Довгий час США формували свої Повітряні сили, роблячи ставку переважно на одну основну платформу – F-35A Lightning II, яка розглядалася як заміна для F-16 Fighting Falcon та A-10 Thunderbolt II.

Однак нові виклики змусили переглянути підхід до закупівель. У результаті було вирішено паралельно інвестувати і в літаки четвертого покоління, зокрема F-15EX Eagle II.

Довідка УНІАН. F-15EX Eagle II може нести рекордну кількість ракет – до 22 ракет "повітря-повітря". Це робить його найбільш важкоозброєним винищувачем у світі. У режимі "літаючого арсеналу" загальна маса бойового навантаження літака може становити понад 13 тонн.

Серед озброєння F-15EX – ракети AIM-9X Sidewinder для ближнього повітряного бою та AIM-120 AMRAAM для ураження цілей на середній та великій відстані. Великий боєкомплект дає літаку змогу одночасно протидіяти кільком цілям, забезпечуючи США суттєву перевагу в повітрі.

Для ураження наземних цілей F-15EX може застосовувати крилаті ракети класу "повітря-поверхня" AGM-158 JASSM.

Вони забезпечують високу точність ураження віддалених об’єктів без необхідності входити в зони підвищеної небезпеки. Подібно до інших американських літаків, F-15EX також може застосовувати дешеві керовані авіабомби JDAM, які використовують для наведення GPS.

У найближчі роки США планували вивести зі складу своїх Повітряних сил штурмовики A-10 Thunderbolt II, однак тепер їхню експлуатацію вирішено продовжити щонайменше до 2030 року.

Офіційні причини відтермінування виведення цих літаків з експлуатації не оприлюднюються. За оцінками фахівців, на рішення щодо продовження їхньої служби могли вплинути актуальні конфлікти на Близькому Сході, зокрема загострення ситуації навколо Ірану.

Нагадаємо, раніше американці продемонстрували, як A-10 може перехоплювати "Шахеди". Окрему увагу фахівців привернуло оснащення літака протитанковими ракетами AGM-65 Maverick, які традиційно застосовуються для ураження наземних цілей.

Вас також можуть зацікавити новини: