Долетить до Москви: Україна продемонструвала ракету FP-9, більшу та потужнішу за 'Іскандер'

Українська розробка може пройти кодифікацію в Міністерстві оборони вже цього літа, після чого надійде на озброєння.

Під час оборонної виставки в польському Жешуві українська компанія Fire Point вперше представила макет перспективної балістичної ракети FP-9, яка за своїми габаритами може перевершити не тільки російський "Іскандер", але й радянський "Скад".

Як зазначає Defense Express, ключову роль в оцінці розмірів відіграє те, що макет FP-9 був показаний поруч із FP-7. Оскільки параметри FP-7 приблизно відомі, це дозволяє зробити висновок, що довжина нової ракети може становити близько 12,5 метра, а діаметр – до 1,1 метра. Раніше були озвучені такі характеристики цієї ракети: дальність польоту – 855 км, бойова частина – 800 кг, що реально може долетіти до Москви.

Таким чином FP-9 виявляється більшою, ніж 9М723 ОТРК "Іскандер", а також перевищує за розмірами Р-17 "Ельбрус", які тривалий час вважалися орієнтиром для подібних систем.

Раніше розробник заявляв, що FP-9 зможе вражати цілі на відстані до 855 кілометрів і нести боєголовку масою до 800 кілограмів. На думку аналітиків, саме такі характеристики і пояснюють великі розміри ракети, оскільки поєднання великої дальності та потужної боєголовки вимагає значного обсягу палива та відповідної конструкції.

Очікується, що вже влітку 2026 року ракета може пройти кодифікацію в Міністерстві оборони України, після чого відкриється шлях до її прийняття на озброєння. З огляду на заявлену дальність, FP-9 потенційно здатна вражати цілі на значній глибині, включаючи об'єкти на території Росії.

Раніше видання Forbes опублікувало інформацію про нову українську концепцію дронів-"маток", які доставляють FPV-безпілотники до цілі та запускають їх уже в зоні ураження. Це серйозний прорив у війні дронів, що є досить складним рішенням зі стратегічної точки зору.

Крім того, Україна зараз працює не тільки над кількістю перехоплювачів для дронів, але й над їхньою універсальністю за будь-якої погоди.

