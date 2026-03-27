РФ запускає у серійне виробництво 'загадковий' безпілотник: Флеш попередив про небезпеку

Вироблятиме продукцію компанія, яка забезпечила росіян дронами на оптоволокні.

Росія запускає у серійне виробництво безпілотники, крила яких мають форму кільця, мова про виріб – "Князь Володимир Святославич". Про небезпеку попередив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та звʼязку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Він нагадав, що вже показував загадковий безпілотник, у якого крило мало форму кільця. Тоді думки розділилися, навіть один із фахівців запевняв, що конструкція не є ефективною.

"Зараз противник запускає це у форматі FPV у серійне виробництво. Випускатиме його компанія "Ушкуйник". Це ті люди, які "завалили" російські фронти дронами на оптоволокні. Компанія потужна, і можна очікувати великих обсягів. Завдяки крилу обіцяють дальність польоту FPV 50 кілометрів", - підкреслив Бескрестнов.

На його думку, фахівцям з FPV варто було б перевірити це "на предмет повторень".

Водночас російський Telegram-канал "Овєдомітель" заявив про "позитивні новини", які надходять від науково-виробничого центру "Ушкуйник". Згідно з повідомленням, мова про принципово новий виріб – "Князь Володимир Святославич" (КВС), який вже застосовується у низці підрозділів армії РФ, тобто пройшов бойову апробацію на фронті.

Російські ЗМІ зазначають, що особливість дрона, яка одразу впадає у вічі, саме овальне крило, що оперізує коптер. Воно дозволяє здійснювати вертикальний зліт, після чого КВС лягає на крило і виконує горизонтальний політ. Таким чином, відбувається кратне збільшення швидкості та дальності роботи ддрона

Стверджується, що КВС – БПЛА, призначений для швидких і смертоносних ударів у глибину порядків супротивника й він відразу робився як частина "екосистеми" дронів - "Князь Вандал Новгородський" та "Князь Вєщій Олег" (КВО). Він, по суті, є їх продовженням на нові дистанції: причому, якщо КВО – розвідник та цілепокажчик, то КВС – повноцінний ударник для середніх дистанцій, - пишуть росЗМІ.

"Завдяки вельми незвичній конструкції дрона з овальним крилом, що оперізує коптер, вдалося досягти дальності дії в 50 км…", - зазначає "Освєдомітель".

Поки що мова за невелику кількість таких дронів, що пов'язано з "обкаткою нових рішень", але розробка продовжується і розвиватиметься. За словами конструкторів НВЦ "Ушкуйник", додаються нові функції, включаючи захоплення цілі із зображення та донаведення навіть у разі втрати радіосигналу. Передбачається, що найближчим часом очікується повноцінного переходу до великих поставок і незабаром буде укладено контракт із Міноборони РФ, стверджують у Росії.

Баражуючий боєприпас "Князь Володимир Святославович" - що відомо

Нагадаємо, російський науково-виробничий центр "Ушкуйник" представив новітній баражуючий боєприпас "Князь Володимир Святославович" (КВС) з оригінальною кільцевою конструкцією. Фахівці "Мілітарного" зазначили, що корисне навантаження цього БПЛА є порівнянним із дроном "Князь Вандал Новгородский", а головною особливістю дрона є кільцева схема крила - кінці консолей поєднані між собою. На думку експертів, така схема дозволяє знизити інтенсивність кінцевих вихорів та покращує аеродинамічну ефективність.

