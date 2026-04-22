Росія представила проєкт модернізованого корвета, який раніше потопила Україна

Росіяни не полишають спроб продати відверто провальний патрульний корабель проєкту 22160.

Російське державне агентство з експорту озброєнь "Рособоронекспорт" продемонструвало модель модернізованого корвета "Василь Биков" проєкту 22160 на виставці Defence Services Asia (DSA) 2026 у Куала-Лумпурі. Про це повідомляє Janes.

За даними порталу, модернізація передбачає інтеграцію в конструкцію корабля додаткового відсіку, який можна було б адаптувати під пункт управління БпЛА або морськими дронами, а також використовувати для інших потреб, зокрема як польовий шпиталь.

Якщо спиратися на публікацію Janes, то російська сторона не запропонувала потенційним покупцям на DSA 2026 варіант посилення протиповітряної оборони корабля, зокрема шляхом встановлення морської версії ЗРК "Тор-2МКМ".

Відео дня

Також Росія не заявляла (принаймні, напряму) про можливість оснащення кораблів проєкту 22160 контейнерними пусковими установками Club-K для розміщення крилатих ракет "Калібр". Це не дивно, адже на практиці така концепція так і не була реалізована.

Зі свого боку портал Defense Express нагадує читачам, що проєкт 22160 зазнав нищівної критики навіть у самій Росії.

Зокрема через слабке озброєння та недостатній рівень захищеності, унаслідок чого програму будівництва таких кораблів обмежили шістьма одиницями для Чорноморського флоту РФ.

На думку фахівців, пропонуючи кораблі проєкту 22160, росіяни могли переслідувати два основні цілі.

По-перше, продемонструвати присутність на світовому ринку озброєнь у сегменті військово-морської техніки. По-друге, продати провальний корабель хоч комусь (останнє виглядає вкрай малоймовірним).

Знищення корабля "Сергій Котов"

Нагадаємо, у 2024 році Україна потопила корвет "Сергій Котов" проєкту 22160 – у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України офіційно підтвердили знищення російського корабля.

Зазначалося, що внаслідок удару морськими дронами MAGURA V5 російський корвет отримав пошкодження корми, а також правого й лівого бортів.

Повідомлялося, що разом із кораблем на дно пішов транспортно-бойовий вертоліт Ка-29. Ця втрата особливо болісна для російської сторони з огляду на те, що такі гелікоптери росіяни більше не виробляють.

