Венесуела 'воскресила' F-16, який не літав понад 15 років: як це стало можливим

Повітряні сили Венесуела змогли повернути у стрій винищувач F-16 Fighting Falcon, який не літав понад 15 років. Йдеться про двомісний F-16B Block 15 з бортовим номером 9583, що пройшов повний цикл відновлення та випробувань, пише Infodefensa.

Церемонія повернення літака відбулася на авіабазі "Лібертадор" за участі командування військової авіації. Генерал Ройман Ернандес Брісеньо назвав цю подію важливою для боєздатності країни.

Літак перебував поза строєм 15 років і 10 місяців, після чого його відновили фахівці аерокосмічного підрозділу збройних сил. Це стало можливим попри тривалі труднощі з обслуговуванням техніки через міжнародні обмеження.

Венесуела придбала 24 винищувачі F-16 у США ще у 1981 році. У 2000-х країна планувала модернізувати їх за програмою Mid-Life Update за участі Sabca та Elbit Systems. Однак ці роботи зірвалися після того, як США у 2005 році заблокували постачання оборонних технологій.

Упродовж наступних років країна стикалася з серйозними проблемами підтримання флоту F-16 у боєздатному стані. За відкритими даними, станом на 2019 рік у разі конфлікту могли бути використані лише кілька літаків.

Скільки часу тривало відновлення конкретного борту – не повідомляється. Також невідомо, чи була будь-яка участь США у цих роботах, однак експерти вважають це малоймовірним.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що підрозділ Team Eglin Test Enterprise оперативно завершив інтеграцію на багатофункціональний винищувач F-16 боєприпасу сімейства Family of Affordable Mass Munitions - Lugged (FAMM-L) під час випробувань, які відбулися у березні 2026 року.

Під час тестувань були перевірені льотна сумісність ракети типу FAMM-L та винищувача F-16, функціональність, і врешті-решт ракету встановили на літак та її пуск з винищувача. 

