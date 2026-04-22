Іспанія передасть Україні 100 бронемашин VAMTAC та 155-мм артилерійські снаряди

Постачання техніки розпочнеться вже в травні.

Іспанія передасть Україні 100 броньованих тактичних автомобілів VAMTAC і партію артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час візиту до Києва після зустрічі з Михайлом Федоровим, повідомляє Міноборони.

За словами Роблес, постачання техніки розпочнеться вже в травні. Вона зазначила, що ця техніка покликана посилити підрозділи Державної прикордонної служби.

Федоров додав у своєму Telegram-каналі, що Україна та Іспанія також домовилися про подальшу співпрацю в питаннях нарощування виробництва українських дронів. За його словами, окремим напрямком роботи стане розвиток потенціалу протиповітряної оборони та модернізація засобів, які раніше зняли з виробництва.

"Важливий внесок Іспанії в механізм PURL і підтримка поставок ракет для систем Patriot – це має вирішальне значення для захисту повітряного простору та збереження інфраструктури. Ми працюємо над інтеграцією різних типів ракет і підвищенням ефективності їхнього застосування", – написав міністр оборони України.

Бельгія викупить для України партію зенітних установок Gepard

Раніше La Libre з посиланням на L’Echo писало, що Бельгія офіційно підтвердила рішення викупити 15 зенітних самохідних установок Gepard для подальшої передачі Україні. Цей захід реалізується в рамках масштабного плану військової допомоги на суму один мільярд євро, який був прийнятий на початку квітня.

Зазначається, що техніку придбають у приватної компанії OIP, яка є дочірнім підприємством ізраїльської Elbit Systems. Перед відправкою в Україну бельгійська фірма повністю відремонтує всі машини, щоб вони були готові до виконання бойових завдань.

