Захистити все неможливо: у разі війни Заходу доведеться робити важкий вибір щодо ППО, - BI

Навіть найкраща ППО не врятує від масованих атак. Кожній країні доведеться вирішувати, що залишити без захисту.

У разі великої війни країни Заходу не зможуть повністю захистити свою територію від ракет і дронів. До такого висновку приходять військові експерти, аналізуючи досвід бойових дій в Україні та на Близькому Сході, пише Business Insider.

Навіть найсучасніші системи протиповітряної оборони не здатні перехопити всі цілі, заявляють аналітики, зокрема експерт британського Королівського об’єднаного інституту збройних сил Джастін Бронк.

"Ніколи не можна захистити все", – наголошує він.

Подібну оцінку раніше дав і глава Пентагону Піт Гегсет, визнавши, що навіть потужна оборона не гарантує повного захисту.

Уроки війни: під ударом усе – від міст до енергетики

Повномасштабна війна Росії проти України показала: цілями стають не лише військові об’єкти, а й житлові райони, лікарні, школи та енергетична інфраструктура.

Попри наявність сучасних систем, включно з Patriot, Україна регулярно зазнає ударів. Експерти підкреслюють, що навіть подвоєння таких систем не вирішить проблему – доведеться визначати пріоритети.

Ситуацію різко ускладнює масове застосування безпілотників. Дешеві дрони можуть атакувати одночасно десятки цілей, перевантажуючи системи ППО.

Аналітик RAND Corporation Маттіас Екен зазначає, що у масштабній атаці зупинити всі ракети та дрони фізично неможливо.

До того ж сучасні загрози включають:

балістичні ракети;

крилаті ракети;

дрони-камікадзе;

планерні бомби.

"Найдорожча система у світі"

Колишній фінський військовий Ярмо Ліндберг називає повноцінну протиракетну оборону "найдорожчою річчю на планеті". Спроба захистити всю Європу обійшлася б дорожче за весь оборонний бюджет континенту – і все одно не гарантувала б результату.

За словами експертів, у великій війні країнам доведеться обирати, що потрібно захищати в першу чергу, а що залишиться без захисту.

Колишній генерал Мік Раян наголошує, що це будуть "дуже складні рішення".

Україна вже зараз стикається з цим вибором: спрямовувати ППО на передову для захисту військ чи залишати її в тилу для прикриття міст. Це дилема, яка в разі масштабної війни постане перед усією Європою.

Попри обмеження, протиповітряна оборона залишається ключовим елементом безпеки. Однак НАТО наразі не має достатньої кількості таких систем. Виробництво нових комплексів триває роками, а попит стрімко зростає.

Ефективність ППО - досвід України

Як повідомляв УНІАН, Україна фактично досягла світової межі ефективності використання протиповітряної оборони.

Як зазначає військовий експерт, полковник запасу, учасник миротворчих місій Сергій Грабський, Україна вже побудувала глибоко ешелоновану протиповітряну оборону, і вона демонструє "феноменальні результати". Але є й так званий пасивний фактор ППО – йдеться про захист обʼєктів та перебування людей в укриттях. Експерт акцентував, що поки йде війна, неможливо забезпечити стовідсоткове збиття всіх повітряних цілей.

