Настя Рибка захворіла: повія, яка пообіцяла розкрити зв'язки Трампа, розповіла про умови в тайській в'язниці
21:09, 27 лютого 2018Світ
3203 0
Секс-мисливиця Настя Рибка заявила, що захворіла в тайській в'язниці після затримання. За її словами, лікарів там не надають.
Рибка поскаржилася на холодну підлогу в тайській в'язниці / instagram.com/nastya_rybka
Настя Рибка захворіла в тайській в'язниці. Про це повідомляється на її сторінці в інстаграмі.
Читайте такожСекс-викриття: чим живуть і чого хочуть мисливиці за багатими «папіками» (відео)
«Настя Рибка захворіла у в'язниці. 2 доби на холодній підлозі. Ліжка немає. Лікаря не надають», - йдеться в дописі.
Відзначається, що затриманих раніше в Таїланді учасників «секс-тренінгу» відпустили під заставу, однак через 10 хвилин у них вилучили тайські візи і знову взяли під варту.
Раніше повідомлялося, що Рибка пообіцяла викрити зв'язки президента США Дональда Трампа з Росією.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter