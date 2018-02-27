Настя Рибка захворіла: повія, яка пообіцяла розкрити зв'язки Трампа, розповіла про умови в тайській в'язниці

21:09, 27 лютого 2018
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Рибка поскаржилася на холодну підлогу в тайській в'язниці / instagram.com/nastya_rybka

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«Настя Рибка захворіла у в'язниці. 2 доби на холодній підлозі. Ліжка немає. Лікаря не надають», - йдеться в дописі.

Відзначається, що затриманих раніше в Таїланді учасників «секс-тренінгу» відпустили під заставу, однак через 10 хвилин у них вилучили тайські візи і знову взяли під варту.

Раніше повідомлялося, що Рибка пообіцяла викрити зв'язки президента США Дональда Трампа з Росією.

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Теги: #Настя Рибка