Настя Рибка захворіла: повія, яка пообіцяла розкрити зв'язки Трампа, розповіла про умови в тайській в'язниці

Секс-мисливиця Настя Рибка заявила, що захворіла в тайській в'язниці після затримання. За її словами, лікарів там не надають.

Настя Рибка захворіла в тайській в'язниці. Про це повідомляється на її сторінці в інстаграмі.

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«Настя Рибка захворіла у в'язниці. 2 доби на холодній підлозі. Ліжка немає. Лікаря не надають», - йдеться в дописі.

Відзначається, що затриманих раніше в Таїланді учасників «секс-тренінгу» відпустили під заставу, однак через 10 хвилин у них вилучили тайські візи і знову взяли під варту.

Раніше повідомлялося, що Рибка пообіцяла викрити зв'язки президента США Дональда Трампа з Росією.