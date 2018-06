Помер джазовий гітарист, який продюсував дебютний альбом Мадонни

У 1983 році Лукас став співпродюсером дебютного альбому Мадонни, який включав в себе такі хіти, як Lucky Star, Borderline і Burning Up.

Джазовий гітарист Реггі Лукас, який продюсував дебютний альбом співачки Мадонни, помер від серцевого нападу у віці 65 років. Про це повідомляє New York Times з посиланням на доньку музиканта Лізу Лукас. Вона повідомила, що останні кілька років Реггі Лукас мав проблеми зі здоров'ям.

Як передає РБК, в 1983 році Лукас став співпродюсером дебютного альбому Мадонни, який включав в себе такі хіти, як Lucky Star, Borderline і Burning Up. Він також був співавтором пісні Never Knew Love Like This Before, за яку співачка Стефані Міллс була удостоєна «Греммі».

Перший успіх прийшов до музиканта у віці 18 років, коли джазовий музикант Майлз Девіс запропонував молодій людині приєднатися до ансамблю в якості гітариста. Перебуваючи в складі групи, Лукас зустрів продюсера Джеймса Мчума, з яким незабаром почав співпрацювати, створюючи треки для артистів.

