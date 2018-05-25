Алла Пугачова показала архівне фото з донькою
12:50, 25 травня 2018Світ
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Алла Пугачова опублікувала дитяче фото своєї доньки Христини Орбакайте.
Пугачова привітала свою доньку з днем народження / фото instagram.com/alla_orfey
Російська співачка Алла Пугачова показала архівне фото своєї доньки, співачки Христини Орбакайте.
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"Мою дивовижну дівчинку, унікальну і найстильнішу артистку і жінку вітаю з днем народження! Кожен день мого життя, сповнений щастям від усвідомлення того, що у мене така донька. Щастя тобі!" – написала Пугачова в Instagram.
Раніше в мережі опублікували ретро-знімок російської співачки Алли Пугачової. На знімку співачка позує з рудим волоссям і чубчиком. Також можна розгледіти одну "родзинку" співачки в молодості - щербинку між передніми зубами.
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