Алла Пугачова показала архівне фото з донькою

Алла Пугачова опублікувала дитяче фото своєї доньки Христини Орбакайте.

Російська співачка Алла Пугачова показала архівне фото своєї доньки, співачки Христини Орбакайте.

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"Мою дивовижну дівчинку, унікальну і найстильнішу артистку і жінку вітаю з днем народження! Кожен день мого життя, сповнений щастям від усвідомлення того, що у мене така донька. Щастя тобі!" – написала Пугачова в Instagram.

Раніше в мережі опублікували ретро-знімок російської співачки Алли Пугачової. На знімку співачка позує з рудим волоссям і чубчиком. Також можна розгледіти одну "родзинку" співачки в молодості - щербинку між передніми зубами.