Universal Music звинуватила переможницю "Євробачення-2018" Нетту в плагіаті (відео)

У компанії стверджують, що пісня є плагіатом хіта "Seven Nation Army" групи The White Stripes.

Один з найбільших у світі звукозаписних лейблів Universal Music звинуватив переможницю "Євробачення-2018" Нетту Барзілай у плагіаті.

Як повідомляє Walla!, компанія відправила творцям пісні "Toy", з якою ізраїльтянка перемогла в конкурсі, Дорону Медлі і Ставу Бегуру попереджувальний лист, в якому стверджується, що пісня є плагіатом хіта "Seven Nation Army" групи The White Stripes, популярної на початку 2000-х.

В Universal Music вважають, що ритм і гармонія пісні "Toy" дуже нагадують пісню американської рок-групи.

Згідно з правилами "Євробачення", пісні-учасниці конкурсу повинні бути оригінальними. Якщо плагіат буде доведений, то Ізраїль втратить право на проведення конкурсу в наступному році.

Відео Eyal Shahar

Однак, на думку юристів і музикантів, сторони конфлікту досягнуть компромісу, і в 2019 "Євробачення" пройде в Ізраїлі.

Читайте такожВ Ізраїлі можуть відмовитися проводити Євробачення в Єрусалимі - ЗМІ

"Аргумент з приводу ритму для мене загальний, тому що кожна секція танго, блюзу або реггі має ритм, подібний іншим композиціям у стилі танго, блюз або реггі. Мені здається, що вони зайшли занадто далеко з претензією на схожість з гармонією і ритмом. У заяві про авторське право є «схожість з основною частиною роботи». Розкладання його на окремі елементи, такі як ритм або гармонія, є неправильним в загальній ідеї закону про авторське право. На кожного художника впливають попередні роботи. Дивно заявляти художнику, що синій фон на картині схожий на інший синій фон або на тип полотна", - заявив адвокат Рон Левінталь.

У свою чергу один з творців пісні "Toy" Дорон Медлі сказав: "Ми були здивовані тим, що отримали такий лист, і ми подбаємо про це, і я вважаю, що в найближчі два тижні проблема буде вирішена найкращим чином для кожної із сторін".

Як повідомляв УНІАН, це не єдиний скандал, який розгорівся навколо переможниці "Євробачення-2018". Голландський державний телеканал BNNVARA випустив в ефір антисемітську передачу, в якій висміяв ізраїльтянку Нетту Барзілай.