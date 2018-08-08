Відома британська співачка "засвітила" груди в речах від українського бренду (фото)
Популярна англійська виконавиця обожнює речі від українських дизайнерів. Дівчина небайдужа до деніму, широких розрізів та гарячої публіки.
Нещодавно задля ефектного вигляду на одному з концертів у Лондоні, Дуа Ліпа одягла білий джинсовий костюм від українського бренду Ksenia Schnaider, відзначає lux.fm.
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Сексапільна співачка обрала широкі джинси з розрізом та коротку джинсовку, яка ледве прикривала спокусливу нижню білизну співачки.
Це вже далеко не перший раз, коли зірка обирає саме дизайнерів з України. Раніше вона була помічена у речах бренду FROLOV й Marianna Senchina.
You... yes you!!! Thank you for 16 Million followers. We’re growing everyday and it feels good knowing we’re doing it together 💎 I have lots of exciting things coming soon and a new video which i’m really excited for you all to see. We worked really hard on it and shot until 7am the next day. I have all the bruises to show for it haha!! In the meantime i’m spending another day at home in my bed and heading to Prishtina, Kosova for @sunnyhillfestival tomorrow!! I AM SO EXCITED! Love love love (and thank you Natasha for telling me post this pic on insta xx)