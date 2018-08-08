Відома британська співачка "засвітила" груди в речах від українського бренду (фото)

15:32, 08 серпня 2018
Світ
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Британська співачка вміє підкреслити одягом свої дані / Markus Pritzi

Популярна англійська виконавиця обожнює речі від українських дизайнерів. Дівчина небайдужа до деніму, широких розрізів та гарячої публіки.

Нещодавно задля ефектного вигляду на одному з концертів у Лондоні, Дуа Ліпа одягла білий джинсовий костюм від українського бренду Ksenia Schnaider, відзначає lux.fm.

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Сексапільна співачка обрала широкі джинси з розрізом та коротку джинсовку, яка ледве прикривала спокусливу нижню білизну співачки.

Це вже далеко не перший раз, коли зірка обирає саме дизайнерів з України. Раніше вона була помічена у речах бренду FROLOV й Marianna Senchina. 

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Теги: #співачка#зірки