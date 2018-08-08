Відома британська співачка "засвітила" груди в речах від українського бренду (фото)

Сексапільна співачка Дуа Ліпа обрала широкі джинси з розрізом та коротку джинсовку, яка ледве прикривала спокусливу нижню білизну співачки.

Популярна англійська виконавиця обожнює речі від українських дизайнерів. Дівчина небайдужа до деніму, широких розрізів та гарячої публіки.

Нещодавно задля ефектного вигляду на одному з концертів у Лондоні, Дуа Ліпа одягла білий джинсовий костюм від українського бренду Ksenia Schnaider, відзначає lux.fm.

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Сексапільна співачка обрала широкі джинси з розрізом та коротку джинсовку, яка ледве прикривала спокусливу нижню білизну співачки.

Це вже далеко не перший раз, коли зірка обирає саме дизайнерів з України. Раніше вона була помічена у речах бренду FROLOV й Marianna Senchina.