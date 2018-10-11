Відому співачку госпіталізували до психіатричної лікарні

Зірку госпіталізували до лікарні вже вдруге.

Американська актриса та співачка Селена Гомес вже вдруге за останні два тижні потрапляє до клініки для душевно хворих. Причиною госпіталізації став нервовий зрив.

Про це інформує People. Гомес вже потрапляла до лікарні в кінці вересня. Є дані, що у 26-річної зірки знизилися лейкоцити в крові. Це стало причиною сильного хвилювання.

Співачка у 2017 році перенесла пересадку нирки через захворювання на системний червоний вовчак. Після першої госпіталізації Гомес намагалася самостійно піти з лікарні, проте її не відпустили.

Це стало причиною нервового зриву, і зірку перевели до психіатричного відділення. Там Гомес проходить терапію, щоб знизити емоційне напруження і ризик суїцидальної поведінки.