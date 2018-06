Могеріні заявила, що Рада ЄС збереться на надзвичайне засідання щодо Маріуполя у четвер

Рада ЄС проведе позачергове засідання у зв'язку з погіршенням ситуації на сході України.

Про це повідомила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні на своїй сторінці в мікроблозі Twitter.

Читайте такожФранція блокує проведення надзвичайного засідання Ради ЄС щодо України - джерело

За її словами, глави МЗС країн Євросоюзу зберуться на позачергове засідання в четвер, 29 січня.

"Я проведу позачергове засідання Ради ЄС із закордонних справ щодо України та Маріуполя у наступний четвер", - написала вона.

I'm convening an extraordinary Foreign Affairs Council Thursday next on #Ukraine#Mariupol