Могеріні заявила, що Рада ЄС збереться на надзвичайне засідання щодо Маріуполя у четвер
18:57, 25 січня 2015Світ
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Глави МЗС країн Євросоюзу зберуться на позачергове засідання в четвер, 29 січня.
REUTERS
Рада ЄС проведе позачергове засідання у зв'язку з погіршенням ситуації на сході України.
Про це повідомила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні на своїй сторінці в мікроблозі Twitter.
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За її словами, глави МЗС країн Євросоюзу зберуться на позачергове засідання в четвер, 29 січня.
"Я проведу позачергове засідання Ради ЄС із закордонних справ щодо України та Маріуполя у наступний четвер", - написала вона.
I'm convening an extraordinary Foreign Affairs Council Thursday next on #Ukraine#Mariupol
- Federica Mogherini (@FedericaMog) January 25, 2015
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