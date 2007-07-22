У Туреччині проходять дострокові парламентські вибори

У Туреччині в неділю проходять дострокові парламентські вибори. Як повідомляє РІА «Новости»,перемогу на них соціологи пророкують правлячій проісламській Партії справедливості і розвитку (ПСР), яку очолює прем`єр-міністр Тайїп ЕРДОГАН.

Згідно з результатами більшості соціологічних опитувань, ПСР набере близько 40% голосів виборців і, як після парламентських виборів, що відбулися в листопаді 2002 року, може знов сформувати однопартійний уряд. У той же час висловлюються думки, що ПСР, хоча й переможе на виборах, буде змушена піти на створення коаліції – найімовірніше за все, з незалежними курдськими депутатами.

До парламенту Туреччини 23-го скликання, за прогнозами, увійдуть три політичні партії, які подолають досить високий 10-процентний поріг: ПСР, лівоцентристська Народно-республіканська партія (НРП) і ультраправа Партія націоналістичного руху (ПНД).

У виборах беруть участь 14 партій, які представляють 7,395 тисячі кандидатів, а також 700 незалежних претендентів.

За даними Центрвиборчкому Туреччини, в списки для голосування внесені 42,5 мільйона громадян 75-мільйонної країни, для яких відкриті 158,7 тисячі виборчих дільниць у 85 виборчих округах.

У Туреччині не дозволено проводити опитування при виході громадян з виборчих дільниць (exit polls).