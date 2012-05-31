Білий дім вибачився за прикру обмовку Обами

Це визнав на брифінгу для журналістів прес-секретар Білого дому Джей Карні, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"Президент обмовився, - сказав Карні. - Він мав на увазі нацистські табори смерті на окупованій Німеччиною польської території. – Нам прикро".

Йдеться про висловлювання президента США, які прозвучали напередодні під час церемонії нагородження Президентською медаллю свободи 12 американських громадян. Серед нагороджених посмертно був боєць польського опору Ян Карський. Фашистський концтабір, куди він потрапив практично спеціально, щоб подивитися, як німці поводяться з в'язнями і повідомити про це світовій спільноті, Обама назвав не фашистським, а "польським табором смерті". Це викликало обурення в польському суспільстві і різку реакцію керівництва країни.

"Ми жалкуємо з приводу цієї обмовки, але вона не повинна відтіняти ясного наміру віддати належне Яну Карському і всім тим хоробрим польським громадянам, які виступили в захист людської гідності перед лицем тиранії", - підкреслив Карні.