ЗМІ: Лондонські вбивці військового були відомі владі

Один із підозрюваних у нападі в середу, за даними джерел ВВС, - 28-річний Майкл Адеболаджо, британець нігерійського походження, який навернувся в іслам уже дорослим.

Один із перехожих записав нападника, як вважають, Майкла Адеболаджо, який казав, що здійснив напад через те, що британські солдати, за його словами, щодня вбивають мусульман.

Як сказали джерела ВВС в уряді, повідомлення про те, що обидва нападники фігурували в кількох розслідуваннях, але їх не вважали небезпечними, "не є безпідставними".

Джерела також повідомили, що на виїзді з країни минулого року поліція затримала одного з двох підозрюваних.

Заклики до згуртування

Поліцейські, які прибули на місце трагедії, поранили обох нападників. Зараз вони перебувають під озброєною охороною в лікарні. Стан одного з них оцінюється як тяжкий.

Британський прем'єр-міністр Девід Кемерон, який провів засідання Комітету з надзвичайних обставин (COBRA), заявив, що Британія "ніколи не відступить перед загрозою терору чи тероризму".

Звертаючись до журналістів біля своєї резиденції Давнінг-стріт 10, він зазначив: "Один із найкращих способів перемогти тероризм - продовжувати жити нормальним життям".

Кемерон підкреслив, що в ісламі немає виправдань нападу, відповідальність за який "цілком і повністю" лежить на підозрюваних.

Члени британського комітету високо оцінили "силу та єдність" суспільної реакції на подію у Вуличі в середу.

На засіданні комітету були присутні голова лондонської поліції Бернард Хоган-Хоув, директор МІ-5 Ендрю Паркер, міністр внутрішніх справ Тереза Мей, міністр оборони Філіп Геммонд і мер Лондона Борис Джонсон.

Обшуки поліції

Поліція провела обшуки двох помешкань підозрюваних у лондонському районі Гринвіч і в графстві Лінкольншир. У квартирі в багатоповерховому будинку в Гринвічі, де, за припущеннями, жив один із нападників, поліцейські виламали двері. Очевидці розповіли, що в поліцейському мікроавтобусі звідти вивезли двох сестер, літню жінку і хлопця-підлітка.

За даними джерел ВВС, підозрюваний Майкл Адеболаджо народився і виріс в сім'ї побожних християн, але в 2001 році після коледжу прийняв іслам.

Під час навчання в коледжі вчителі відгукувалися про нього як про "розумного і кмітливого" юнака.

За словами помічника комісара Саймона Берна, у цілому Лондоні додатково чергують 1200 поліцейських.

"Помре проста людина"

На відео, знятому одним з перехожих і переданому телеканалу ITV News, один із нападників з ножем у закривавлених руках робить політичні заяви.

"Ви думаєте, політики помруть? - запитує він. - Ні, помре проста людина, така як ви чи ваші діти".

"Позбудьтеся їх. Скажіть, щоб повернули наші війська назад, щоб ви всі могли жити у мирі".

Очевидець подій Грем Уілдерс розповів, що у поліцейських "навіть не було можливості вийти з машини". "Їм довелося відкрити вогонь, тому що він просто кинувся в їхній бік, - за словами Грема, в іншого нападника був пістолет. - Він його підняв, і зрозуміло, що поліцейським довелося в нього вистрелити".

Лондонська поліція заявила, що правоохоронці прибули на місце нападу через 9 хвилин після того, як на пульт надійшов перший дзвінок. Через 14 хвилин туди прибули озброєні поліцейські.

"Полеглий герой"

Місцеві жителі приносять до місця трагедії квіти, називаючи солдата "полеглим героєм".

Мер Лондона Борис Джонсон заявив, що було б неправильно звинувачувати в події іслам чи британську зовнішню політику.

У Британській раді мусульман засудили подію, назвавши напад "справжнім варварством, якому немає виправдання в ісламі".

Однак британські праві планують низку акцій протесту на вихідні.

У середу ввечері в місті Гіллінгем і в графстві Ессекс скоєно два напади на мечеті. Арештовані двоє чоловіків.

Ліга англійської оборони - організація, яка виступає проти ісламізації Британії, - у середу ввечері організувала акцію протесту в центрі Вулича. На вулиці вийшли близько 250 осіб, переважно молодь, спровокувавши сутички з поліцією.

Як повідомляє оглядач ВВС з питань оборони Керолайн Ваятт, від початку військової кампанії в Афганістані та Іраку британським солдатам і їх сім'ям було добре відомо, що вони можуть стати об'єктами нападу на батьківщині.

Останнім часом сили безпеки Британії розкрили щонайменше дві змови.

ВВС Україна