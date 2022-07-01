Перебування біля кордону семи батальйонів сил Білорусі спонукає українське командування діяти адекватно, посилювати розвідку.

Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі пряма участь Лукашенка у війні малоймовірна.

Про це в інтерв'ю Військовому телебаченню повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"На сьогодні прямої загрози (з боку Білорусі - ред.) немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це саме основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій", - пояснив він.

Але перебування біля кордону семи батальйонів сил Білорусі спонукає українське командування діяти адекватно, посилювати розвідку. "А це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту", - констатував Скібіцький.

"Крім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі", - зазначив представник Головного управління розвідки.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив усі зусилля на захопленні Лисичанська - останнього бастіону на шляху окупації всієї Луганської області.

Увечері 30 червня стало відомо про прорив противника на територію НПЗ міста - росіяни утримують північно-західну і південно-східну частини заводу.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.

На Херсонському напрямку тривають активні контрнаступальні заходи ЗСУ: українці поступово просуваються, звільняють населені пункти й закріплюються на нових позиціях.

Разом з тим, щоб розтягнути сили захисників, російські війська знову обстрілюють прикордонні регіони - під мінометний і кулеметний вогонь цього разу потрапила Сумська область.

30 червня Росія фактично визнала свою поразку на Зміїному, відвівши залишки розгромлених військ з острова. Хоча тиск Росії на узбережжя послабиться, але звільнення Зміїного не розблокує Чорне море для експорту українського зерна.

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