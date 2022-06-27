Відповідальність за кібератаки взяли на себе російські хакери.

Декілька державних установ Литви зазнали кібератаки. Російські хакери взяли на себе відповідальність і нагадали про Калінінград.

Про це повідомляє CNN.

"Через кібератаки на кілька державних установ відбуваються тимчасові перебої в обслуговуванні. Наші установи вживають заходів для вирішення поточних проблем та запобігання подальшим збоям. З найбільш серйозними DDoS-атаками вже вдалося впоратися", - розповіли литовські урядовці в коментарі виданню.

Начальниця відділу громадської інформації міністерства оборони Литви Аста Галдикайте наголосила, що ситуація перебуває під контролем.

В МО Литви раніше попередили про інтенсивну атаку на національну мережу передачі даних, інші державні установи та приватні компанії Литви. Там зазначили, що вживаються заходи для розв’язання проблеми із залученням міжнародних постачальників веб-послуг

Виконувач обов'язків директора Національний центра кібербезпеки Йонас Скардінскас попередив, що вельми ймовірно, що такі або навіть інтенсивніші атаки продовжуватимуться найближчими днями,

"Особливо щодо комунікаційного, енергетичного та фінансового секторів", - зауважив він.

Відповідальність за кібератаки на литовські сайти взяло на себе російське хакерське угруповання Killnet. Там пов’язали атаку із забороною Вільнюса на провезення до Калінінграду територією Литви товарів, що підпадають під санкції Євросоюзу.

"Наразі ми порушили роботу всієї литовської онлайн-бухгалтерії. Ми, звичайно, здивовані, що Литва використовує "онлайн-систему" ​​для обліку. Сервери Amazon не здатні врятувати ситуацію. А як же перекриття транзиту в Калінінград, товариші?", - заявили російські хакери.

Конфлікт Литви і Росії через блокаду Калінінградської області

Як раніше повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Згодом губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

Пізніше член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном".

При цьому у Росії пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

Депутат Європарламенту Пятрас Ауштревічюс заявив, що Єврокомісія підготувала документ, який може розблокувати транзит. Литва офіційно заявляє про свою незгоду і плани ветувати рішення.

Вас також можуть зацікавити новини: