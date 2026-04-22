ЄС екстрено рятує постачання авіапального на тлі енергетичної кризи, – Politico

У Брюсселі окрему увагу приділили зниженню споживання енергії.

Європейська комісія запроваджує надзвичайний пакет заходів для запобігання критичному браку авіаційного та дизельного палива. Про це повідомляє POLITICO з посиланням на офіційну заяву Брюсселя.

Як йдеться у матеріалі, новий план під назвою AccelerateEU став відповіддю на закриття Ормузької протоки, що спровокувало серйозну геополітичну бурю.

За наявними даними, документ передбачає координацію зусиль країн-членів для наповнення сховищ та випуску нафтових запасів, аби уникнути найгіршого сценарію.

Окрему увагу приділено зменшенню споживання енергії. За інформацією видання, Брюссель рекомендує громадянам менше подорожувати автомобілями та економити електрику в будівлях.

"Наша стратегія AccelerateEU забезпечить європейським громадянам та підприємствам як негайні, так і більш структурні заходи допомоги", – заявила у своїй заяві голова Комісії Урсула фон дер Ляєн.

На думку експертів, ключем до виживання економіки є прискорений перехід на власні джерела енергії.

Як зазначила голова Єврокомісії:

"Ми маємо прискорити перехід на власні, чисті джерела енергії. Це забезпечить нам енергетичну незалежність та безпеку, а також дозволить краще протистояти геополітичним бурям".

Водночас як йдеться у документі, Комісія обіцяє допомогти державам-членам спрямувати доходи від торгівлі викидами на декарбонізацію промисловості та зниження цін на електроенергію.

Крім того, у межах плану планується спростити правила державної допомоги та мобілізувати приватні інвестиції, аби втримати енергосистему ЄС на плаву.

Європа урізає авіаперельоти

Раніше УНІАН писав, авіакомпанії почали скасовувати рейси через дефіцит авіапалива, який виник на тлі глобальної енергетичної кризи. Через скорочення постачань і різке зростання цін перевізники змушені переглядати розклади.

Так, найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa скорочує близько 20 тисяч рейсів до жовтня через різке подорожчання авіапалива. Це переважно короткомагістральні маршрути, які скасовують для зменшення витрат.

Компанія також переглядає свою європейську мережу. Збиткові маршрути з Франкфурта та Мюнхена закриваються, натомість розширюються рейси з Цюриха, Брюсселя та Відня.

