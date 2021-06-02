Повітряна ізоляція Білорусі й санкції проти її уряду не виправлять ситуацію, інші країни все одно зроблять польоти небезпечними.

Білоруська служба контролю повітряного руху змусила рейс 4978 компанії Ryanair сісти в Мінську. І це спровокувало нетипово швидку реакцію міжнародної спільноти.

Авіакомпаніям порадили не літати над Білоруссю. Національний перевізник країни більше не може літати в повітряному просторі ЄС. Тим часом, триває підготовка санкцій проти білоруських еліт. Мінськ вигадав історію про бомбу на борту літака, щоб арештувати політичного дисидента. І це не перший випадок, коли держава з політичних міркувань змушує пасажирський лайнер приземлитися, - пише Financial Times.

Але це перший випадок на пам'яті цілої індустрії, коли контроль повітряного руху був перетворений в зброю. Уряд використав службу, щоб передати фальшиве повідомлення екіпажу комерційного лайнера і змусити його сісти. Тепер цей рецепт можуть використати й інші. Що ж робити?

Читайте такожWP: Критика і санкції проти Лукашенка - це не стратегія щодо БілорусіМожна допустити, що Білорусь порушила міжнародний авіаційний закон. Але насправді перша стаття Конвенції з міжнародної цивільної авіації, яка встановлює правила для безпечних й ефективних цивільних перельотів, говорить: "Кожна держава має повний й ексклюзивний суверенітет над повітряним простором над своєю територією". Це вступне застереження - обов'язкова умова, яка дозволяє існувати міжнародній системі цивільної авіації. Водночас це й найбільша уразливість, як показав інцидент з літаком Ryanair.

"Якщо держава вирішить, що є причини попросити літак приземлитися, вона може безкарно це зробити", - сказав співголова Watson Farley & Williams Джим Белл. Його юридична компанія спеціалізується на авіаційному праві.

Дії білорусі відверто суперечать духу конвенції. І прецедент створить серйозні наслідки для всієї індустрії. Йдеться не лише про необхідність оминати небо Білорусі, що зробить рейси дорожчими й менш екологічними. Пілоти повинні довіряти всьому, що кажуть контролери на землі. Якщо вони будуть сумніватися в причинах, чому їх попросили щось зробити, зокрема в таких стресових ситуаціях, коли йдеться про можливу загрозу вибуху, це лише погіршить й без того складні процедури. А безпека буде підірвана.

"Цей безпрецедентний акт незаконного втручання потенційно знищить всі міркування щодо найбезпечнішого реагування на повідомлення про бомбу під час польотів, а також на перехоплення", - пояснили в Міжнародній федерації асоціацій пілотів авіалайнерів.

Складність в тому, що немає очевидного рішення для цієї проблеми. Ідеальним виходом було б створити міжнародну систему повітряної навігації під незалежним управлінням. Це не завадило б Білорусі передати рейсу Ryanair фальшиве повідомлення про бомбу. Але нормальна процедура в таких випадках передбачає, що літак повинен приземлитися у найближчому аеропорту. Незалежна служба повітряної навігації відправила б лайнер Ryanair в Вільнюс, до якого лишалося всього 72 кілометри, а не в Мінськ з 183 кілометри. Таким чином, журналіст Роман Протасевич був лишився б на волі.

Читайте такожThe Atlantic: Білорусь законно посадила літак Ryanair, і це ще гіршеАле після десятиліть спроб ЄС не зміг переконати країни-учасниці запустити таку службу. Ініціатива "Єдине європейське небо" була запущена 20 років тому з метою скоротити фрагментацію європейського повітряного простору й покращити управління рухом літаків. Кілька тижнів тому голова організації IATA Віллі Волш сказав, що ініціатива на межі краху "через непримиренність й егоїзм ключових країн ЄС і їхніх постачальників аеронавігаційних послуг".

Більшість країн не хочуть відмовлятися від суверенного права керувати власним небом навіть із суттєвими застереженнями про свободу військових дій в разі потреби. ЄС дуже швидко відреагував на дії Білорусі. Але обмеження білоруської авіації й санкції не зможуть відбити бажання інших країн використати приклад Мінська. Було б значно краще, якби сама система була збудована так, щоб так поводитися було важко.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську

23 травня Білорусь підняла винищувач, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса летів засновник Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Після посадки літака Протасевича та його дівчину затримали. На батьківщині йому загрожує смертна кара.

Екстрену посадку літака влада Білорусі аргументувала тим, що на борту знаходиться бомба.

Проте у Швейцарії спростували це, повідомивши, що повідомлення про загрозу вибуху було відправлено вже після розвороту літака у бік Білорусі.

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Переклад: Лесь Димань