Гегсет процитував вигаданий біблійний уривок із фільму 'Кримінальне чтиво'

Міністр оборони США Піт Гегсет у середу повторив молитву авіаційної рятувальної групи, запозичену зі сцени з фільму Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво".

Як повідомляє Тhe Нill, під час служби в Пентагоні Гегсет сказав, що молитва, яка називається CSAR 25:17, що є очевидним посиланням на Єзекіїля 25:17 у Біблії, була прочитана під час місії з повернення пілота американського винищувача F-15E, збитого в Ірані на початку цього місяця.

"Отже, молитва називається CSAR 25:17, і вона звучить, і помоліться зі мною, будь ласка, так: "Шлях збитого льотчика з усіх боків оточений несправедливістю егоїстів і тиранією злих людей. Блаженний той, хто в ім’я товариства та обов’язку веде загублених через долину темряви, бо він справді є хранителем свого брата і тим, хто знаходить загублених дітей", – сказав він.

"І я з великою помстою та лютим гнівом вразю тебе на тих, хто намагатиметься захопити та знищити мого брата, і ти знатимеш, що мій позивний – Сенді 1, коли я помщуся на тобі", – додав він. Зазначається, що персонаж Семюеля Л. Джексона декламує власну модифіковану версію Єзекіїля 25:17 у фільмі "Кримінальне чтиво", перш ніж застрелити іншого чоловіка.

У біблійному уривку написано: "І Я здійсню над ними велику помсту лютими картаннями, і вони пізнають, що я – Господь, коли я здійсню над ними свою помсту".

В інтернеті поширилися відео, на яких Гегсет читає молитву, і деякі користувачі та ЗМІ припустили, що він вважав, що читає справжні слова Святого Письма.

Речник Пентагону Шон Парнелл відреагував на глузування у заяві в мережі X.

"У середу міністр оборони Гегсет поділилася спеціальною молитвою, відомою як молитва CSAR, яку використовували хоробрі бійці з Сенді-1, що очолювали рятувальну місію Dude 44 Alpha з Ірану вдень, і яка, очевидно, була натхненна діалогами з "Кримінального чтива. Однак, як молитва CSAR, так і діалог у "Кримінальному чтиві" були відображенням вірша Єзекіїля 25:17, як чітко сказав міністр Гегсет у своєму виступі на молитовній службі. Той, хто каже, що він неправильно процитував Єзекіїля 25:17, поширює фейкові новини та не знає реальності", – додав він.

Заяви Гегсета щодо Ірану

Як повідомляв УНІАН, Гегсет заявив, що головною умовою можливого перемир'я з Іраном є повна відмова Тегерана від ядерної зброї.

Він підкреслив, що Іран за жодних обставин не повинен отримати ядерну зброю. За його словами, згідно з умовами угоди, будь-які ядерні матеріали, які Тегеран не має права мати, будуть вилучені.

Також міністр оборони США зазначив, що іранські ядерні об'єкти перебувають під цілодобовим спостереженням з повітря.

