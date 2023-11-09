Київ наполягав на зустрічі світових лідерів у найближчі місяці для розширення міжнародної підтримки миру.

Палестино-ізраїльський конфлікт не тільки відвернув увагу світової спільноти від триваючої російської агресії в Україні, а й підриває зусилля Києва по залученню нових союзників і організації мирного процесу.

Після конференцій у Данії, Саудівській Аравії та на Мальті українські та європейські чиновники сподівалися до кінця року зібрати саміт світових лідерів для обговорення запропонованої Володимиром Зеленським мирної формули, пише The Wall Street Journal. Але, за словами західних дипломатів, тепер це малоймовірно.

Україна і її союзники сподівалися залучити великі країни, що займають нейтральну позицію (Саудівську Аравію, Індонезію, в ідеалі – Китай), до формулювання і схвалення принципів територіальної цілісності, суверенітету, політичної незалежності держав, необхідності уникати застосування сили для вирішення конфліктів, пише WSJ. Але війна Ізраїлю з ХАМАС ускладнила процес, породивши нові протиріччя у відносинах між Заходом і провідними державами арабського і світу, що розвивається, які Україна хотіла перетягнути на свій бік.

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Конфлікт в Ізраїлі знищив місяці роботи по залученню країн, що розвиваються на бік Києва, коли західні країни намагалися представити Москву як порушницю міжнародного права, відповідальну за загибель мирних жителів і гуманітарну катастрофу в Україні, розповіли Financial Times чиновники і дипломати. Гуманітарну кризу в секторі Газа в країнах, що розвиваються, порівнюють з українською ситуацією і звинувачують в лицемірстві західні країни, в основному підтримали Ізраїль.

Мирний саміт на Мальті

Наприкінці жовтня відбулася зустріч, яка направила Росії потужний сигнал про глобальні очікування справедливого і міцного миру в Україні. Так про Форум на Мальті говорять в Євросоюзі. На зустрічі шукали шляхи реалізації української мирної формули. Це вже третій раунд таких міжнародних переговорів, і зараз своїх делегатів відправили 66 країн. На відміну від минулого разу, не було серед них Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів і Китаю. Втім, в офісі президента зазначили, що міжнародна підтримка українського бачення світу зростає.

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